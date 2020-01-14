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即市新聞

14/01/2020 11:50

《真知灼見－溫灼培》英鎊受減息預期拖累

　　《真知灼見》繼上周四（９日）英倫銀行行長卡尼警告，如當地經濟未見起色，不排除會減
息後，於過去周日，另一位英倫銀行委員弗利葛（Ｇｅｒｔｊａｎ　Ｖｌｉｅｇｈｅ）亦相繼發
出支持減息言論。從周一（１３日）英國公布的１１月工業生產數字顯示，按月按年分別下跌１
﹒２％及１﹒６％，其按月跌幅更是自去年４月以來最大。至於英國１１月ＧＤＰ按年比更只有
０﹒６％增長，是７年來最差。本周三（１５日）及周五（１７日），英國將分別公布１２月通
脹及零售銷售數字。兩數字均對反映出英國最新經濟狀況有著舉足輕重影響。如數字全指向負面
，市場擔心將會增強英倫銀行本月３０日議息會減息預期。事實上，從英鎊期貨價格變化顯示，
現在市場估計英倫銀行本月３０日議息會上減息機會為４７％。減息憂慮把今早（１４日）英鎊
匯價推低穿１﹒３０美元水平，於亞洲市場報１﹒２９９８美元。

＊英鎊較大技術支持位１﹒２８美元＊

　　確實，英倫銀行行長卡尼任期只維持到今年３月中，往後將由現任「金融行為監理總署」執
行長貝里（Ａｎｄｒｅｗ　Ｂａｉｌｅｙ）項替，所以或許大家會認為卡尼卸任後，其繼任人未
必會傾向減息。但如有這想法便相當錯。到本月底，如無懸念英國將順利「脫歐」。原先歐盟期
望給予一個較長的「脫歐過渡期」予英國，不過遭到英國首相約翰遜否定了。約翰遜堅持要把「
過渡期」到今年底結束，讓英國自己可走自己的路，不再同歐盟藕斷絲連。由於英國已於歐盟內
４０多年，一旦離去可想象定當對英經濟帶來不同程度上的衝擊。所以作為英倫銀行，實在有需
要在今年內慢慢減息，把英經濟調較到最佳狀態，準備面對未來更大的新挑戰。以現時英國官方
息率為０﹒７５％，不排除英倫銀行今年先減２５基點，並保留彈藥待明年再減。
　　減息因素當然對英鎊不利，但由於英國今年內仍會保留在歐盟單一市場內不會有變，料這可
利穩定英鎊匯價。技術上料英鎊較大支持於１﹒２８美元。
　《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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