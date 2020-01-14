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即市新聞

14/01/2020 10:07

《ＥＳＧ透視－柏君哲》中國由世界工廠變成環保先鋒

　　《ＥＳＧ透視》過去一年，中國在環保方面的工作可謂交足功夫，由去年１月正式實施的土
壤污染防治法，到去年年底推出的《中華人民共和國長江保護法（草案）》，充分顯示這個全球
第二大經濟體對改善污染的決心。

＊經濟奇蹟背後的代價＊

　　中國近代的經濟奇蹟贏得舉世稱頌，然而在成為超級大國的背後，卻要付出沉重的代價。中
國是著名的世界工廠，其經濟繁榮乃源於勞動密集型的製造業。在過去，中國的製造業幾乎完全
由煤炭所驅動，同時，中國汽車數量於十多年來急速增長，及至２０１８年，全國的汽車擁有數
量已高達約２﹒４億輛。
　　廣泛使用化石燃料的結果，是環境遭受嚴重破壞。於２００５年，中國已超過美國成為世界
上最大的二氧化碳排放國。而世界銀行在２００８年的報告更顯示，在全球污染得最嚴重的城市
之中，便有１６個來自中國。
　　龐大的碳排放，對經濟及人民健康也造成了沉重的傷害。美國加州大學伯克利分校早前一項
研究發現，中國每年約有１７％的死亡與空氣污染有關。而根據智庫公司蘭德的估計，於
２０１２年，由空氣污染直接造成的勞動生產率損失，便高達５３５０億美元，佔中國國內生產
總值（ＧＤＰ）的６﹒５％。

＊決心走向低碳經濟模式＊

　　面對如此嚴峻的統計數據，不難看出為何中國政府近年視環保為基本國策。在２０１６年，
中國向聯合國秘書長潘基文交存中國《巴黎協定》文書，正式標誌中國已決心走向可持續的低碳
經濟模式。中國政府承諾示，到２０３０年將該國的碳強度降至２００５年６０％至６５％水平

　　要迎來低碳的未來，最可行的方法之一便是加強再生能源的使用。在２０１７年，中國對可
再生能源的投資為１２７０億美元，幾乎是全球總投資的一半，相較之下，美國的４１０億美元
承諾就顯得相形見絀。
　　在逾千億美元的投放中，太陽能投資達８６５億美元、風能則達３６０億美元。結果是中國
近年已搖身一變成為全球光伏大國，其生產的太陽能電池板佔去全球產量的６０％以上。隨著科
技的進步，近年光伏發電的成本一直穩步下降，最近更有報告表示，在不依賴政府的補貼下，中
國有３４４個城市的光伏發電價格將比傳統電網平加便宜，即所謂的「電網平價」，意味光伏發
電已有市場競爭力，能與燃煤發電一爭長短。

＊中國進入垃圾分類時代＊

　　中國在廢物處理方面也有突破發展。據估計，中國每年產生多達１８００萬噸的食物垃圾，
價值估計為３２０億美元，足以養活１５００萬人。單是在北京，每天產生的食品垃圾便達到
１﹒３５萬噸，但回收率不足１０％，多數都被送至堆填區或焚化廠。
　　但在去年，北京、上海、廣東、深圳等城市已先後就生活垃圾管理進行修法或立法，標誌著
中國已進入垃圾分類時代。
　　盲目追求經濟數長的年代已經過去，現時中國政府更加重視增長的質素。低創新、低效率、
高污染的產業結構已不再合時宜，相反，以科技研發配合的低碳經濟模式，將能實現一個更可持
續性的增長未來。《瑞銀資產管理可持續及影響力投資主管　柏君哲》

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