《ＥＳＧ透視－柏君哲》中國由世界工廠變成環保先鋒

《ＥＳＧ透視》過去一年，中國在環保方面的工作可謂交足功夫，由去年１月正式實施的土

壤污染防治法，到去年年底推出的《中華人民共和國長江保護法（草案）》，充分顯示這個全球

第二大經濟體對改善污染的決心。



＊經濟奇蹟背後的代價＊



中國近代的經濟奇蹟贏得舉世稱頌，然而在成為超級大國的背後，卻要付出沉重的代價。中

國是著名的世界工廠，其經濟繁榮乃源於勞動密集型的製造業。在過去，中國的製造業幾乎完全

由煤炭所驅動，同時，中國汽車數量於十多年來急速增長，及至２０１８年，全國的汽車擁有數

量已高達約２﹒４億輛。

廣泛使用化石燃料的結果，是環境遭受嚴重破壞。於２００５年，中國已超過美國成為世界

上最大的二氧化碳排放國。而世界銀行在２００８年的報告更顯示，在全球污染得最嚴重的城市

之中，便有１６個來自中國。

龐大的碳排放，對經濟及人民健康也造成了沉重的傷害。美國加州大學伯克利分校早前一項

研究發現，中國每年約有１７％的死亡與空氣污染有關。而根據智庫公司蘭德的估計，於

２０１２年，由空氣污染直接造成的勞動生產率損失，便高達５３５０億美元，佔中國國內生產

總值（ＧＤＰ）的６﹒５％。



＊決心走向低碳經濟模式＊



面對如此嚴峻的統計數據，不難看出為何中國政府近年視環保為基本國策。在２０１６年，

中國向聯合國秘書長潘基文交存中國《巴黎協定》文書，正式標誌中國已決心走向可持續的低碳

經濟模式。中國政府承諾示，到２０３０年將該國的碳強度降至２００５年６０％至６５％水平

。

要迎來低碳的未來，最可行的方法之一便是加強再生能源的使用。在２０１７年，中國對可

再生能源的投資為１２７０億美元，幾乎是全球總投資的一半，相較之下，美國的４１０億美元

承諾就顯得相形見絀。

在逾千億美元的投放中，太陽能投資達８６５億美元、風能則達３６０億美元。結果是中國

近年已搖身一變成為全球光伏大國，其生產的太陽能電池板佔去全球產量的６０％以上。隨著科

技的進步，近年光伏發電的成本一直穩步下降，最近更有報告表示，在不依賴政府的補貼下，中

國有３４４個城市的光伏發電價格將比傳統電網平加便宜，即所謂的「電網平價」，意味光伏發

電已有市場競爭力，能與燃煤發電一爭長短。



＊中國進入垃圾分類時代＊



中國在廢物處理方面也有突破發展。據估計，中國每年產生多達１８００萬噸的食物垃圾，

價值估計為３２０億美元，足以養活１５００萬人。單是在北京，每天產生的食品垃圾便達到

１﹒３５萬噸，但回收率不足１０％，多數都被送至堆填區或焚化廠。

但在去年，北京、上海、廣東、深圳等城市已先後就生活垃圾管理進行修法或立法，標誌著

中國已進入垃圾分類時代。

盲目追求經濟數長的年代已經過去，現時中國政府更加重視增長的質素。低創新、低效率、

高污染的產業結構已不再合時宜，相反，以科技研發配合的低碳經濟模式，將能實現一個更可持

續性的增長未來。《瑞銀資產管理可持續及影響力投資主管 柏君哲》

