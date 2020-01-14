《匯海澤言－葉澤恆》儲局官員仍看好美國經濟，短線人幣仍處強勢

《匯海澤言》今年議息沒有表決權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國經濟整體表

現良好，但聯儲局的加息門檻相當高，料聯儲局將讓經濟持續增長，以推動通脹回升。另一沒有

投票權的委員，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫亦指，勞工市場將會維持強勁，料通脹將逐步回升

至近２％的目標。但他表示，需要留意一些潛在風險，包括勞工市場突然緊張而推升通脹，與及

低利率令投資者追求更高風險及回報的資產。預料美匯指數短期在９６﹒５至９８之間上落。



＊料歐短期窄幅上落＊



德國央行委員昨日表示，預料歐元區今年經濟增長可達到１﹒１％。但由於能源價格早前下

跌，故預料區內今年通脹升幅，將由去年的１﹒２％，降至１﹒１％。惟若經濟活動加快，預料

區內通脹於２０２２年將升至１﹒６％。但對於經濟增長方面，似乎由於德國汽車業生產可能見

底回升，將有助推動經濟增長，預料歐元兌美元短期將在１﹒１０至１﹒１１５０之間上落。



＊中美關係緩和利好人民幣強勢＊



中美兩國即將簽署首階段貿易協議前夕，美國再釋出善意。美國財政部公布半年一度的匯率

操縱報告，把中國剔出匯率操縱國的名單。特朗普是次行動，將令中國可以避免受到美國的其他

政策抵制。報告指，中國在首階段貿易協議中作出多項承諾，並不會為提升競爭力而把貨幣貶值

，並同意公布更多匯率及經常帳的資訊。

但是，美國鷹派的前官員等普遍認為，中國未必可以達成美國的要求。部分人認為，除非美

國聯手其他國家，否則難以達成第二階段貿易協議。亦有人認為，可能之後會忘記有關協議。總

統特朗普目前受到彈劾、伊朗及北韓問題所影響，故中國可能會在第二階段貿易會談上，採取較

強硬的立場。至於短期方面，中國經濟會受兩國關係緩和，加上中國政府將推出減稅降費及增加

基建開支的措施，以刺激經濟，再配合人行的適度放水，令中國經濟今年上半年可能回暖，對人

民幣有支持作用。預料離岸美元兌人民幣短期在６﹒８５至６﹒９０之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

