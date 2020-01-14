《宏觀銓局－馬桂銓》２０２０三個疑問

《宏觀銓局》筆者在２０１８年底曾經提過，每年底所作的年度展望其實並沒有什麼意義。

本欄每兩星期會分享我對市場的看法，其實和年末所作的展望在意義上並沒有什麼不同。更重要

的是，讀者應該知道，經濟和商業周期並不遵循公曆，公曆每年以１２月３１日終結，從１月１

日開始新一年。經濟和商業周期往往會持續數年。例如當前的美股牛市已經持續十多年。而自

２００９年以來，美國經濟周期亦不斷延長擴大。

過去幾年本欄主要講述的三個經濟區域中，美國一直為筆者首選。２０２０年，筆者對美國

的疑問是：到底製造業能否恢復增長？自從總統特朗普開始對從加拿大、墨西哥和中國進口的商

品徵收關稅以來，製造業對未來的信心和資本開支出一直在惡化。隨著美墨加貿易協定

（ＵＳＭＣＡ）和首階段中美貿易協定的簽署，筆者一直關心美國製造業在２０２０年是否會反

彈。果如是則可以繼續增持美股。儘管製造業佔美國經濟只有２０％左右，消費業則佔六成以上

，但製造業持續低迷可能會波及其他範疇。筆者高中時的歷史老師曾警告我別把事件隔離和作單

一研究。企業情緒長期低迷將導致減少投資，並令職位縮減。之後就會拖累個人消費減少，進而

導緻經濟放緩。因此ＰＭＩ、製造業新訂單（不包括飛機）非國防資本品指數等經濟指標將會受

到特別關注。

隨著英國和歐元區達成退出協議，並將於２０２０年１月３１日生效，投資者對歐元區的信

心應會有所改善。隨著英國脫歐的影響得以消除，投資者將會關注歐元區的經濟基本因素。筆者

對歐元區的疑問是：決策者是否可以採取有效的政策措施重振經濟。即將履新的歐洲央行行長拉

加德也表示，她將展開「戰略檢討」，以確定現有貨幣政策的成效。另外，筆者也會留意歐元區

各國政府會否實施財政政策來刺激當地經濟。迄今為止，歐洲央行的寬鬆貨幣政策，包括歐洲央

行購買債券和負存款利率，仍未能重振經濟。

第三個疑問：中國是否會在２０２０年適當地刺激經濟。在過去幾年，中國和亞洲資產的估

值相對低於發達市場，但市場亦缺乏吸引新投資的催化劑。中國近年一直致力在去槓桿化，增長

則持續放緩。故此投資中國證券必須保持謹慎。

資產配置方面，筆者仍然偏愛股票多於債券，地區則仍以美國為先。美國在２０２０年看來

像復甦而非放緩。貿易戰對經濟增長的影響正減弱，而市場資金充裕，將令美國經濟在２０２０

年站得更穩。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

