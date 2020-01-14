中美簽協議前夕，港股觸兩萬九，惟收報２８８８５點跌６９點



《經濟通通訊社１４日專訊》中美將於本周三（１５日）簽署首階段貿易協議，美股三大指

數全線上升，另外美國或將中國剔出匯率操控國名單，港股今早高開１９４點報２９１４９點，

重上兩萬九關口並創下八個月高，亦是全日最高位。隨後，中國海關公布進出口數據，全年以人

民幣計進出口增３﹒４％，創歷史高位；以美元計去年出口則跌２﹒８％。港股走勢卻止升轉跌

，未能穩守兩萬九關口。恆指最多跌１６４點報２８７９０點。最終收報２８８８５點，跌

６９點或跌０﹒２４％，主板成交１１９１﹒９３億元增約６﹒６％。國企指數報１１３５５點

，跌４１點或跌０﹒３６％。

Ａ股兩市亦是受制高位回軟。上證綜合指數報３１０６點，跌８點或跌０﹒２８％。深證成

份指數報１０９８８點，跌５１點或跌０﹒４７％。兩市合計成交７０１９﹒４３億元人民幣增

約５﹒１％。

重磅股方面，騰訊（００７００）一度見４１３元年半高位，收跌１﹒４８％報

４００﹒４元；高盛指港交所（００３８８）短期的利好因素已反映，全日跌０﹒９３％，報

２７７﹒６元；友邦（０１２９９）升０﹒７５％，報８７﹒３元；建行（００９３９）走低

０﹒７４％，報６﹒７５元；傳平保（０２３１８）與新地（０００１６）磋商參股高鐵上蓋項

目，前者走高０﹒９４％報９６﹒５元，後者跌０﹒０８％收１２１﹒２０元；匯控

（００００５）軟０﹒３３％，報５９﹒７５元。

另外，瑞聲（０２０１８）盤中早段曾隨市揚逾１％，隨後獲利回吐，收挫４﹒４４％報

６４﹒６元，為表現最差藍籌股。



＊濠賭股跑出，新經濟股衝高後回＊



麥格理報告指，據了解澳門１月首１２天博彩收入較去年增７％，且貴賓廳表現有所改善，

料１月賭收將按年持平，濠賭股領跑藍籌。銀河娛樂（０００２７）踢高２﹒２９％，報

６２﹒４５元；金沙（０１９２８）急飆３﹒１４％，報４４﹒３元；美高梅（０２２８２）揚

１﹒６１％，報１３﹒８８元；永利澳門（０１１２８）升１﹒１１％，報２０﹒１元；新濠國

際（００２００）升２﹒１１％，報２１﹒８元；澳博（００８８０）彈起３﹒９２％，報

１０﹒３４元。

新經濟股連日大升後，本日見回吐。其中，閱文（００７７２）遭凱雷再減持套現，急插

８﹒９６％，報３７﹒６元。另外，阿里巴巴（０９９８８）及美團點評（３６９０）今日創上

市新高後相繼回落，前者微升０﹒３６％報２２３﹒６元，後者微跌０﹒７１％收１１２﹒３元

。同程藝龍（００７８０）下滑２﹒８８％，報１３﹒４８元。平安好醫生（０１８３３）走低

３﹒８３％，報５９元。

內地電訊相關股被炒起。中國移動（００９４１）揚１﹒０７％，報６６﹒１元；中國聯通

（００７６２）漲１﹒２６％，報７﹒２１元；中國電信（００７２８）升１﹒２９％，報

３﹒１５元；中國鐵塔（００７８８）亦升１﹒６９％，報１﹒８元。



＊雅生活遭減持套現，內房股亦普偏軟＊



雅生活服務（０３３１９）公布，其主要股東綠地海外折讓減持５０００萬股，急挫

５﹒５７％，報３０﹒５元。其他物管股亦有沽壓，奧園健康（０３６６２）滑２﹒２５％，報

６﹒０７元；彩生活（０１７７８）跌２﹒９３％，報４﹒３元；中海物業（０２６６９）走低

１﹒９％，報５﹒１５元；佳兆業美好（０２１６８）跌２﹒０７％，報２１﹒３元；保利物業

（０６０４９）跟跌１﹒４７％，報５３﹒６元。

中國料獲美國剔出匯率操縱國名單，人幣中間價升破６﹒８８元，惟內房股普偏軟。綠城中

國（０３９００）挫２﹒１２％，報１１﹒０６元；華潤置地（０１１０９）跌１﹒３５％，報

３６﹒４５元；碧桂園（０２００７）軟０﹒４９％，報１２﹒２元；萬科企業（０２２０２）

走低０﹒９１％，報３２﹒５元；雅居樂集團（０３３８３）亦軟０﹒３４％，報１１﹒８８元

。

０﹒３３％，報７５﹒４５元；李寧（０２３３１）漲２﹒６３％，報２７﹒３５元；波司登

（０３９９８）急飆３﹒７８％，報３﹒０２元；申洲國際（０２３１３）升１﹒７７％，報

１１５元；特步國際（０１３６８）走高１﹒３９％，報４﹒３８元。

另外，五龍電動車（００７２９）以及五龍動力（００３７８）公布，李嘉誠基金撤回五龍

系主席破產呈請，兩股分別升１９﹒２７％報０﹒２６元，以及飆９７﹒９６％報０﹒０９７元

。（ｆｚ）

