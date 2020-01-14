《股金豐采－涂國彬》局勢緩和，油價回吐

《股金豐采》中東局勢擔憂在美國總統特朗普決定不打仗後暫態緩解，原本受到地緣政治風

險提振的油價在近期不斷回吐漲幅。



＊留意減產執行情況＊



紐油延續去年１０月開啟的反彈，那時的上漲主要受到供求關係改善的影響，而近日的大漲

主要受到中東局勢影響，１月８日更是高見６５﹒６５美元。

但隨著擔憂情緒消退，紐油也很快從高位回落，１月１３日更是跌穿５０日線，低見

５７﹒９１美元，最終連續下跌五日，累積收跌８﹒２％，好在暫時能夠守住５８美元。油價短

線或許還有調整的空間，但不至於跌穿５０美元。布油也從７０美元上方加速回落，１月１０日

開始就跌破６５美元的支持，同樣連續下跌五日，跌幅一共有６﹒８％，或很快考驗５０日線，

５５美元一線支持強。

市場焦點重新回到中美貿易簽署，同時等待更多經濟數據和產油國減產的執行情況。



＊貿易改善有利銅價＊



倫銅雖然在去年１２月開始動能增強，但從下旬就開始圍繞６２００美元震盪，受到中東局

勢影響非常有限。在缺乏方向震盪多日之後，倫銅終於在１月１３日明顯增強上行動能，技術指

標改善，連續上漲第六日，升１﹒４８％。

中美貿易關係改善，本周即將簽署首階段協定，且美國把中國從貨幣操縱國名單上除名，利

好銅價，短線有進一步走高的空間，目前要關注６６００美元的阻力，並不是輕易可突破。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

