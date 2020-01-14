《鍾之日記》外貿抗逆有佳績，奈何魚缸要休息

《鍾之日記》１月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國務院副總理劉鶴率領的中國代表團抵達華盛頓，即將與美國代表在白宮簽署第一階段經貿

協議。劉鶴一抵埗美國便送上一份見面禮：宣布將中國剔出匯率操縱國名單。美國財政部最新提

交的半年度匯率報告中指，中國在中美第一階段貿易協議內作出可執行的承諾，遏抑競爭性貶值

。中國應不再被列為匯率操縱國。人幣中間價今日即彈，報６﹒８９５４，大升３０９點子，創

去年８月１日以來的逾５個月高；即期亦收報６﹒８８５４，升８８點，同創五個月高。

過去一年，在中美貿易戰的嚴峻形勢下，中國全年出口仍能維持正增長，可謂實現完美收官

。中國海關最新公布，２０１９年１２月以美元計價，出口同比增長７﹒６％，遠高市場預期的

增３﹒２％，且為連續四個月負增長後同比首次轉正，並創下去年３月以來９個月最高水平。去

年全年出口同比微幅增長０﹒５％。１２月進口同比增長１６﹒３％，遠高預期的９﹒６％，為

２０１８年１０月以來最高。去年全年進口降２﹒８％。１２月貿易順差４６７﹒９億美元，略

少於市場預期的４８０億美元。全年計，貿易順差為４２１５﹒１億美元。市場認為，１２月出

口、進口同比增速略高於預期，低基數與春節效應的影響並存。



＊中港股市齊衝高回落＊



受利好刺激，香江魚缸今早高開１９４點報２９１４９點，重上兩萬九關口並創下八個月高

，亦是全日最高位。惟其後走勢卻止升轉跌，未能穩守兩萬九關口。恆指最多跌１６４點，最終

收報２８８８５點，跌６９點或跌０﹒２４％，主板成交１１９１﹒９３億元增約６﹒６％。

滬綜指開市向好，早市一度升０﹒３７％高見３１２７﹒１７點，刷新去年４月以來指數新

高。中國公布上月進出口數據後，儘管表現勝於預期，Ａ股市場出現回吐的強烈氣氛，午收前倒

跌並持續至尾市，總結全日滬綜指軟０﹒２８％報３１０６﹒８２點，深成指跌０﹒４７％。兩

市成交７０１９億元人民幣．下同），按日增長５﹒１％。



＊全年近兩萬遊戲商倒閉，前路兇險騰訊頭痛＊



廣電總局於２０１８年初突然煞停一切遊戲版號審批工作，國內大量遊戲公司無法發行作商

業用途的新遊戲，令該產業一下子步入了寒冬。中國當局直至同年１２月重新開放遊戲版號，外

界以為遊戲產業終於「重光」，但事實卻並非如此。

據《中央電視台》統計，從２０１８年１２月至今下發的各類遊戲版號，總數才不到

２０００款，而這一數字只是２０１７年發行版號數量的兩成。版號發放數量大幅跳水，最直觀

影響就是行內人士心淡退場。報道指去年全國註銷、吊銷的遊戲公司數量達到１﹒８７萬家，按

年增長了９２﹒７９％，情況令人憂心。不過，報道以正面態度看待這一變化，認為情況加速了

遊戲產業的洗牌，又指「優勝劣汰」的機制促行業「精品化」及加速出海部署。

但事實上，遊戲產業去年萎縮的幅度，比起被稱為冰河期的２０１８年更高，反映業界人士

並不認為遊戲產業有可見的光明未來。官媒所謂的「淘汰制度」只不過是當局加強審查的副作用

，無法取得版號的往往是缺乏資源的小型遊戲企業，無新作推出相當於被判死刑，導致大量人才

流失；至於大型遊戲廠商方面，儘管在短時間內可以享受到壟斷的紅利，但文娛板塊的政策風險

一向極高，審批變得愈來愈嚴格後，大廠商製作的遊戲風格將愈來愈保守，不但打擊從業人員的

創意和活力，更助長了剽竊的風氣，長期來說令國內玩家日漸流失，亦難以吸引海外玩家。

部分遊戲股今日下跌，大廠騰訊（００７００）跌１﹒５％，報４００﹒４元，險守４００

元關，遊萊互動（０２０２２）挫５﹒９％，指尖悅動（０６８６０）跌３﹒３％，博雅互動

（００４３４）跌２﹒９％，天鴿互動（０１９８０）跌２﹒７％。



＊九毛九再燃打新熱，高盛上調港交所目標價＊



新一年港股「打新」風潮持續火爆，近期再有兩隻熱門話題股先後於周三、周四上市。其中

，中國餐飲集團九毛九（０９９２２）今日公布招股結果，公開招股合共接獲１９萬份有效申請

，超購高達６３６﹒８２倍，以上限每股６﹒６元定價，中籤率２５％，認購８０手穩中一手。

據輝立暗盤交易系統，九毛九開報９元，較招股價６﹒６元高出逾三成六，每手１０００股，不

計手續費賺２４００元。

而另一隻熱門股－－內地影視劇發行商新石文化（０１７４０）據報錄逾千倍超購。今日有

消息指，該股擬偏向下限定價，出乎市場預期，據稱主要由於機構投資者「落飛」的價錢在中下

區間，且有利公司「開紅盤」所致，該股將於周四掛牌。

今年新股持續旺場，隨著阿里巴巴（０９９８８）成功在港上市，先後都有消息傳出，港交

所（００３８８）與不同內地巨企洽談赴港第二上市的可能。據《彭博》報道，在中國運營必勝

客和肯德基的百勝中國（Ｙｕｍ Ｃｈｉｎａ）正與中金公司（０３９０８）和高盛集團合作，

就其計劃在港進行第二上市作準備，公司最快可能今年發行股份。

高盛發表研究報告預期，港交所（００３８８）將受惠於港股成交增加、ＭＳＣＩ中國指數

期貨合約推出和中概股來港上市三大因素，維持「中性」投資評級，上調其目標價６％至２５５

元，但以周一（１３日）的收市價計，仍有近９％的下跌空間。

港交所早盤輕微高開後隨市回軟，今日收跌０﹒９％，報２７７﹒６元。



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