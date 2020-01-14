【駐京專電】習近平：深化金融領域反腐敗工作，加大國企反腐力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家主席習近平在１３日召開的第十九屆

中紀委第四次全體會議上強調，要堅決查處各種風險背後的腐敗問題，深化金融領域反腐敗工作

，加大國有企業反腐力度，加強國家資源、國有資產管理，查處地方債務風險中隱藏的腐敗問題

。要堅決查處醫療機構內外勾結欺詐騙保行為，建立和強化長效監管機制。要完善境外國有資產

監管制度。要堅決貫徹中央八項規定精神，保持定力、寸步不讓，防止老問題複燃、新問題萌發

、小問題坐大。要加強對各級「一把手」的監督檢查，完善任職回避、定期輪崗、離任審計等制

度，用好批評和自我批評武器。



＊重點查處不收斂不收手的違紀違法問題＊



要繼續堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，重點查處不收斂不收手的違紀違法問題。要清醒認

識腐蝕和反腐蝕鬥爭的嚴峻性、複雜性，認識反腐敗鬥爭的長期性、艱巨性，切實增強防範風險

意識，提高治理腐敗效能。對黨的十八大以來不收斂不收手，嚴重阻礙黨的理論和路線方針政策

貫徹執行、嚴重損害黨的執政根基的腐敗問題，必須嚴肅查處、嚴加懲治。

習近平強調，要堅定不移全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的

制約和監督，確保黨的路線方針政策貫徹落實，為決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅提供堅

強保障。

