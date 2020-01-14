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14/01/2020 08:26

【駐京專電】習近平：深化金融領域反腐敗工作，加大國企反腐力度

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家主席習近平在１３日召開的第十九屆
中紀委第四次全體會議上強調，要堅決查處各種風險背後的腐敗問題，深化金融領域反腐敗工作
，加大國有企業反腐力度，加強國家資源、國有資產管理，查處地方債務風險中隱藏的腐敗問題
。要堅決查處醫療機構內外勾結欺詐騙保行為，建立和強化長效監管機制。要完善境外國有資產
監管制度。要堅決貫徹中央八項規定精神，保持定力、寸步不讓，防止老問題複燃、新問題萌發
、小問題坐大。要加強對各級「一把手」的監督檢查，完善任職回避、定期輪崗、離任審計等制
度，用好批評和自我批評武器。

＊重點查處不收斂不收手的違紀違法問題＊

　　要繼續堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，重點查處不收斂不收手的違紀違法問題。要清醒認
識腐蝕和反腐蝕鬥爭的嚴峻性、複雜性，認識反腐敗鬥爭的長期性、艱巨性，切實增強防範風險
意識，提高治理腐敗效能。對黨的十八大以來不收斂不收手，嚴重阻礙黨的理論和路線方針政策
貫徹執行、嚴重損害黨的執政根基的腐敗問題，必須嚴肅查處、嚴加懲治。
　　習近平強調，要堅定不移全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的
制約和監督，確保黨的路線方針政策貫徹落實，為決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅提供堅
強保障。

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