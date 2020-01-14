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即市新聞

14/01/2020 08:52

【人行操作】中證報：公開市場操作「降息」預期悄然升溫

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新一年，人民銀行除了在６日下調金融機構存款準備金率
０﹒５個百分點後，再沒進行市場操作，春節前的貨幣政策備受市場關注。《中國證券報》今日
在頭版發文指，隨著春節前現金投放高峰、政府債券發行繳款高峰和稅期高峰的到來，本周流動
性量價調控窗口開啟，公開市場操作很大機會將結束靜默。同時，ＭＬＦ利率下調預期亦悄然升
溫。
　　文章指，１月上旬，貨幣市場利率持續低位運行，年初資金面相當寬鬆。不過，此前降準釋
放逾８０００億元（人民幣．下同）資金，但月初人行逆回購到期，已回籠約６０００億元資金
。上周以來資金面雖寬鬆，但已開始收斂，貨幣市場利率轉為上行。後續隨著稅期高峰、節前現
金投放高峰和政府債券發行繳款高峰來臨，流動性總量或快速下降。
　　文章引述分析指，本周開展ＭＬＦ操作的可能性較大。２０２０年一季度沒有ＭＬＦ到期，
僅有１筆定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）到期，時間為１月２３日。本月繼續開展適量ＭＬＦ操
作，既有助於對沖ＴＭＬＦ到期、增加節前流動性供應，又有利於發揮ＭＬＦ利率對於貸款市場
報價利率（ＬＰＲ）的引導，並保持２０２１年ＭＬＦ到期的連續性。
　　另外，分析亦認為適量開展逆回購操作仍有必要。公開市場逆回購操作著眼調節流動性邊際
變化，春節前操作、春節後到期，恰好可匹配春節前後流動性波動規律，有助於熨平流動性波動
，且政策信號相對平緩，具有較大操作空間。值得一提的是，２０１９年物價數據出爐後，市場
對１月公開市場操作「降息」的預期悄然升溫。（ａｃ）

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