【聚焦數據】海關：去年中國原油進口量增９﹒５％

《經濟通通訊社１４日專訊》據海關總署１４日公布的數據，２０１９年全年中國進口原油

５﹒０６億噸，或１０１２萬桶╱日，較２０１８年增長約９﹒５％。

１２月進口原油４５７６萬噸。據《路透》計算，這相當於１０７８萬桶╱日，僅次於１１

月創下的高位１１１３萬桶╱日。

１２月包括液化天然氣（ＬＮＧ）和管道運輸天然氣在內的天然氣進口為９４５萬噸，為月

度第三高位。全年天然氣進口較２０１８年增長６﹒９％至９６５６萬噸。（ａｃ）

