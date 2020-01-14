《經濟通通訊社１４日專訊》廣東省省長馬興瑞在政府工作報告中介紹，抓好深中通道等
５４個續建項目，年底前高速公路通車總里程超過１萬公里。加快湛江、韶關、珠海等機場項目
建設，開工建設深圳機場三跑道，推進廣州白雲機場三期、珠三角樞紐機場前期工作。推進惠州
太平嶺核電、陸豐核電、陽西電廠、大埔電廠二期等能源項目，實現天然氣主幹管網地市全覆蓋
。
白雲機場（滬：６００００４）中午收盤跌逾１﹒３％，報１７﹒８６元人民幣。（ｃａ）
14/01/2020 11:37
【大灣區】廣東省將建設深圳機場三跑道，推進白雲機場三期工作
《經濟通通訊社１４日專訊》廣東省省長馬興瑞在政府工作報告中介紹，抓好深中通道等
５４個續建項目，年底前高速公路通車總里程超過１萬公里。加快湛江、韶關、珠海等機場項目
建設，開工建設深圳機場三跑道，推進廣州白雲機場三期、珠三角樞紐機場前期工作。推進惠州
太平嶺核電、陸豐核電、陽西電廠、大埔電廠二期等能源項目，實現天然氣主幹管網地市全覆蓋
。
白雲機場（滬：６００００４）中午收盤跌逾１﹒３％，報１７﹒８６元人民幣。（ｃａ）
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