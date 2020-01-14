【大灣區】促進人口流動，廣東將放開廣州、深圳之外城市落戶限制

《經濟通通訊社１４日專訊》廣東省十三屆人大三次會議開幕，省長馬興瑞在作該省政府工
作報告時說，廣東將放開除廣州、深圳之外的城市落戶限制。
國務院辦公廳上月印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，提出以
戶籍制度和公共服務牽引區域流動。全面取消城區常住人口３００萬以下的城市落戶限制，全面
放寬城區常住人口３００萬至５００萬的「大城市」落戶條件，促進人口流動。（ｃａ）
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