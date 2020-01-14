《經濟通通訊社１４日專訊》英國政府正考慮是否讓中國電訊設備商華為參與下一代５Ｇ網
絡建設，據《證券時報》引述英國相關政府部門回應稱，英國政府發言人聲明指，英國電信網絡
的安全性和彈性至關重要。政府繼續考慮對高風險賣方的立場，並將在適當時候做出決定。
英國和美國官員周一（１３日）就國家安全及電訊發展問題舉行會談。英媒報道，會面期間
美國官員警告英國，使用華為５Ｇ設施屬瘋狂，將嚴重危害跨大西洋情報分享計劃。（ｃａ）
14/01/2020 11:58
【華為風波】英國回應是否禁用華為５Ｇ：將在適當時候做出決定
《經濟通通訊社１４日專訊》英國政府正考慮是否讓中國電訊設備商華為參與下一代５Ｇ網
絡建設，據《證券時報》引述英國相關政府部門回應稱，英國政府發言人聲明指，英國電信網絡
的安全性和彈性至關重要。政府繼續考慮對高風險賣方的立場，並將在適當時候做出決定。
英國和美國官員周一（１３日）就國家安全及電訊發展問題舉行會談。英媒報道，會面期間
美國官員警告英國，使用華為５Ｇ設施屬瘋狂，將嚴重危害跨大西洋情報分享計劃。（ｃａ）
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