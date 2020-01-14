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即市新聞

14/01/2020 10:00

《股林淘金－林家亨》中美簽署，市場迎喜，美指創高，恒指力追

　　《股林淘金》美國昨天（１３日）無重要經濟數據公布，中國貿易代表團已經抵達美國，即
將為明天（１５日）的中美第一階段貿易協議簽署作準備，市場傳出美國將會把中國由匯率操控
國名單上剔除，美股股市表現正面，三大指數再創新高紀錄，資金由債券市場流入股票市場，債
券價格輕微下跌。阿里巴巴（０９９８８）在美國的收市價升至２３０﹒４８美元，再創新高紀
錄。股價等同港幣２２４﹒１港元，假若今日港股的阿里巴巴股價大幅升超過美國之收市價３元
或以上，可以吼位高沽低撈，中線其股價目標可達２４０－２５０港元附近。
　　預計今日港股跟隨美股上升，恆指有機會即市再升超過２００點，突破保歷加通道的頂線，
各大藍籌股包括友邦保險（０１２９９）、港交所（００３８８）、騰訊（００７００）及中國
平安（０２３１８）等等，皆有良好升幅，假若升幅擴大至升穿保歷加通道頂線之後，亦可以吼
高作高沽低撈動作。短期而言，恆指的技術走勢維持反覆拉鋸向上格局，是來迎接明天的中美貿
易協議正式簽署之公布。
　
＊新股天泓吼低才吸＊
　
　　新股市場方面，天泓文創（０８５００）今日首日掛牌，從事綜合多媒體廣告及營銷解決方
案服務。２０１７財政年度收入約人民幣１４３﹒８百萬元大幅增加至２０１８財政年度的人民
幣２０８﹒９百萬元，而２０１８上半年的收入約人民幣６７﹒２百萬元大幅上升至今年上半年
的約人民幣７５﹒６百萬元。集團至今已服務超過１８０名客戶，連互聯網巨頭騰訊、長隆主題
樂園及數間國內銀行都是其客戶，加上近年收入和盈利持續向好，值得審慎看好。
　　國內廣告行業正產生革命性變化，很多大企業加大網上廣告資源的投入，對從事媒體及營銷
的天泓文創有利。初步來看，上市配售部分獲輕微超額認購，而公開發售股份獲約１５﹒１倍認
購，其認購成績尚可接受。集團在上市初期股價會較為波動，投資者可在１﹒２元附近作出投機
性吸納，博短線之回升，止蝕價可設於買入價之下的５％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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