《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
可吸收政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展逆回購操作，連續第１５日暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
《中國證券報》今日在頭版發文指，隨著春節前現金投放高峰、政府債券發行繳款高峰和稅
期高峰的到來，本周流動性量價調控窗口開啟，公開市場操作很大機會將結束靜默。同時，ＭＬ
Ｆ利率下調預期亦悄然升溫。（ａｃ）
14/01/2020 09:22
【人行操作】人行逆回購１５連停，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
可吸收政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展逆回購操作，連續第１５日暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
《中國證券報》今日在頭版發文指，隨著春節前現金投放高峰、政府債券發行繳款高峰和稅
期高峰的到來，本周流動性量價調控窗口開啟，公開市場操作很大機會將結束靜默。同時，ＭＬ
Ｆ利率下調預期亦悄然升溫。（ａｃ）
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