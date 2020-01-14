【人行操作】人行逆回購１５連停，今日零投放零回籠

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

可吸收政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展逆回購操作，連續第１５日暫停逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。

《中國證券報》今日在頭版發文指，隨著春節前現金投放高峰、政府債券發行繳款高峰和稅

期高峰的到來，本周流動性量價調控窗口開啟，公開市場操作很大機會將結束靜默。同時，ＭＬ

Ｆ利率下調預期亦悄然升溫。（ａｃ）

