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14/01/2020 08:56

【武漢肺炎】婦人武漢飛曼谷後確診新型冠狀病毒，屬首宗輸出個案

　　《經濟通通訊社１４日專訊》泰國當局昨日（１３日）公布，一名６１歲的中國籍女子，在
泰國境內確診感染在武漢首次被發現的新型冠狀病毒，她經隔離治療後已康復，準備返回中國。
本宗個案是武漢以外首宗確診感染新型冠狀病毒，據報患者於上周三（８日）由武漢直飛曼谷，
在機場被檢測出有疑似症狀，但未知患者有否去過武漢華南海鮮批發市場。
　　報道指泰國當局已監測１６名在航班上與患者有密切接觸者，並為他們檢測，全部人都未有
感染新型冠狀病毒。（ｅｙ）

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