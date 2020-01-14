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14/01/2020 17:01

【貿易休戰】國家知識產權局：已完成知識產權強國戰略綱要初稿

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家知識產權局辦公室主任胡文輝今日在新聞發布會上表示，
去年該局推進了知識產權強國戰略綱要制定工作，並成立包括３２位高層戰略專家在內的專家諮
詢委員會，形成了超過９０項子課題研究報告，目前已經形成了綱要的初稿。胡文輝指出，今年
局方將在現有工作基礎上，進一步吸收專題研究、調研座談、國際諮詢等方面成果，加強對綱要
制定的研究論證和統籌協調，高質量完成知識產權強國戰略綱要的文本編制工作之後，今年能按
程序報請中央批准。（ｅｙ）

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