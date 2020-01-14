【豬價飛天】海關：去年中國進口豬肉２１０﹒８萬噸激增７５％

《經濟通通訊社１４日專訊》根據海關總署１４日公布的數據，２０１９年，中國進口大豆

８８５１萬噸，增加０﹒５％。肉類產品進口較快增長，全年進口豬肉２１０﹒８萬噸，增加

７５％；進口牛肉１６５﹒９萬噸，增加５９﹒７％。

另外，據農業農村部信息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，２０２０年第２周（

１月６日－１月１０日），１６省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公

斤４７﹒０９元人民幣，環比漲３﹒６％，同比漲１７６﹒９％。（ｃａ）

