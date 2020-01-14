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14/01/2020 10:43

【豬價飛天】海關：去年中國進口豬肉２１０﹒８萬噸激增７５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》根據海關總署１４日公布的數據，２０１９年，中國進口大豆
８８５１萬噸，增加０﹒５％。肉類產品進口較快增長，全年進口豬肉２１０﹒８萬噸，增加
７５％；進口牛肉１６５﹒９萬噸，增加５９﹒７％。
　　另外，據農業農村部信息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，２０２０年第２周（
１月６日－１月１０日），１６省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公
斤４７﹒０９元人民幣，環比漲３﹒６％，同比漲１７６﹒９％。（ｃａ）

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