【聚焦數據】上月美元計出口升７﹒６％進口升１６﹒３％均勝預期

《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以美元計，１２月出口按年轉升７﹒６％，顯

著高於預期的升３﹒２％，１１月為按年跌１﹒１％；１２月進口按年升１６﹒３％，亦大幅高

於預期的升９﹒６％，１１月為按年升０﹒３％。

２０１９年全年，中國出口按年升０﹒５％，進口按年跌２﹒８％。

貿易差額方面，１２月中國貿易順差４６７﹒９億美元，略少於市場預期的４８０億美元。

２０１９年全年計，中國貿易順差為４２１５﹒１億美元。（ｗｌ）

