《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以美元計，１２月出口按年轉升７﹒６％，顯
著高於預期的升３﹒２％，１１月為按年跌１﹒１％；１２月進口按年升１６﹒３％，亦大幅高
於預期的升９﹒６％，１１月為按年升０﹒３％。
２０１９年全年，中國出口按年升０﹒５％，進口按年跌２﹒８％。
貿易差額方面，１２月中國貿易順差４６７﹒９億美元，略少於市場預期的４８０億美元。
２０１９年全年計，中國貿易順差為４２１５﹒１億美元。（ｗｌ）
14/01/2020 11:39
【聚焦數據】上月美元計出口升７﹒６％進口升１６﹒３％均勝預期
《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以美元計，１２月出口按年轉升７﹒６％，顯
著高於預期的升３﹒２％，１１月為按年跌１﹒１％；１２月進口按年升１６﹒３％，亦大幅高
於預期的升９﹒６％，１１月為按年升０﹒３％。
２０１９年全年，中國出口按年升０﹒５％，進口按年跌２﹒８％。
貿易差額方面，１２月中國貿易順差４６７﹒９億美元，略少於市場預期的４８０億美元。
２０１９年全年計，中國貿易順差為４２１５﹒１億美元。（ｗｌ）
|FOCUS14/01/2020
【FOCUS】中國甩「貨幣操縱」標籤 「二千億」傳寫入大刁
|生財有道14/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：新世界11元以下可買
|國際動態14/01/2020
菲塔阿爾火山爆發 疏散1.6萬人
|生財有道13/01/2020
匯豐推50元和20元新鈔票 首次利用水彩畫設計
|生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
|FOCUS13/01/2020
【FOCUS】侵侵料「複製」蔡式連任 台灣出口還看人民幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰