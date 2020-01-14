【ＦＯＣＵＳ】中國甩「貨幣操縱」標籤，「二千億」傳寫入大刁

【ＦＯＣＵＳ】鶴叔一行抵達華盛頓之際，美國財政部宣布將中國剔出貨幣操縱國名單，人

民幣中間價周二（１４日）升穿６﹒９關，為去年８月初以來首次。中美即將簽字畫押首階段「

大刁」，最新消息指，協議文本將包括中國承諾在兩年內購買２０００億美元美國商品內容。

加上白宮貿易顧問納瓦羅周一（１３日）透露，與世貿爭端解決系統相比，協議具備非常強

大的執行機制，美國有權作出對等回應，而中國承諾不會報復－－倘若文本真的如此，首階段協

議似美方「完勝」。事實是否真的如此，還需待最終文本揭盅，而所謂「魔鬼在細節」，以中文

「應該」為例，其是指向英文的「ｓｈｏｕｌｄ」還是「ｓｈａｌｌ」，語氣強弱已不盡相同。



＊去年累計向美進口商品１２２７億美元＊



中美首階段經貿協議萬事俱備，只待鶴叔、侵侵周三（１５日）在白宮簽字畫押；美國財政

部周一突釋出善意，於半年度匯率報告宣布將中國剔出貨幣操縱國名單，改列貨幣觀察名單。

「操縱國」標籤雖似「ｅｍｐｔｙ ｔｈｒｅａｔ」，但自去年８月５日遭貼上身後，人民

幣兌美元曾低見７﹒０８８４（９月３日）。時隔５個多月後，中間價今再升穿６﹒９關，相當

於由低點反彈２﹒７％。

華盛頓與北京之間和風陣陣，首階段協議到底會否寫入中國採購目標倍受矚目。來自美媒的

消息就指，條款之一即是，中國承諾在兩年內購買２０００億美元美國商品，其中包括：

４００億美元農產品、７５０億美元製成品、５００億美元能源產品、及３５０億－４００億美

元的服務。

對比海關總署剛公布的外貿數據，中國２０１９年累計向美國進口約１２２７億美元，未來

兩年購買２０００美元美國商品似乎並非不可能完成的任務。



＊最大利益「三堅持」，中英文本堪玩味＊



早前一直有聲音指，北京不願意在協議文本中白紙黑字寫入採購美國商品規模，且對執行機

制頗為排斥；不過，按白宮貿易顧問納瓦羅的最新說法，協議具備非常強大的執行機制，跟世貿

爭端解決需時三年相比，萊特希澤可在９０天內作出裁決，且有權迅速加徵關稅，而中國承諾不

會報復。

倘若文本真的如此，首階段協議似美方「完勝」；對此，有官方背景的公眾號「陶然筆記」

就指－－政策取捨衡量，是在「利益」二字上做文章。在當前局面下，堅持改革開放、堅持高品

質發展、堅持自己的發展節奏不被干擾或者少被干擾，就是最大利益。

據萊特希澤透露，協議英文版將於簽署前公布，至於中方會否公布中文版則尚未可知。所謂

「魔鬼在細節」，以中譯「應該」為例，其是指向英文的「ｓｈｏｕｌｄ」或

「ｓｈａｌｌ」，語氣強弱已不盡相同。

