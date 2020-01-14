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14/01/2020 16:55

【聚焦人幣】華泰宏觀：人民幣匯率突破６﹒８５後升值幅度或不大

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國財政部取消了從２０１９年８月開始對中國「匯率操縱國
」的認定。華泰宏觀李超團隊１４日發布研報指出，談判是否順利決定人民幣匯率方向，目前是
升值方向，維持在岸人民幣兌美元匯率中樞區間將保持在６﹒８５至７﹒２的判斷，企業、個人
積累的美元虧損頭寸是否結匯決定人民幣匯率突破６﹒８５的幅度，預計人民幣匯率突破
６﹒８５後的升值幅度可能並不大。（ｃａ）

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