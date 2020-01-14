《匯市縱橫－蕭啟洪》從智能家居到計劃經濟

《匯市縱橫》臨近歲晚以筆者廣闊的朋友圈自然都會忙著聚會，疊加上辦年貨相關的購物更

加累得要死，但年年如是其實也樂在其中。過去的周末筆者就出席了老同學的聚會，更參觀了其

中一位同學的新居。全屋的簡約設計令筆者印象深刻。當中他介紹了他精心打造的智慧家居更令

筆者眼前一亮。



＊在科技前沒私隱？＊



從門鎖、家電、燈光、窗簾都可以通過統一系統控制開關，而且可以聲控，亦可以通過手機

在家外遙控。再加上現在的人工智慧，為你貼身調較室內燈光、溫度等，跟你交談，天南地北、

天文地理無所不談，家裏恍如添了一個成員。但有同學打趣說，如果有駭客Ｈａｃｋ入系統，通

過遙控確實可以為屋主製造很多「驚喜」，例如在屋主睡覺時施以Ｄｉｓｃｏ燈光效果，洗澡時

關掉熱水等。一眾老同學談得興高采烈，十分開心。

當然要保障用家的安全，系統的保安要造得十分嚴謹。其實在中國內地，現在已經有不少這

類的系統供選擇，智慧家居也十分普遍。對筆者來說家居的遙控理念簡單，但原來在中國內地與

香港系統在功能上還是有點差異。差異不在於技術上的問題，而在於軟件支援或版權的問題上，

例如因聲控的需要，不是每個軟件都支援廣東話的控制，因此在港的供應商就簡單去掉了一部分

的功能，甚或連英語也不支援等。這時使用者就要出盡九牛二虎之力「翻牆」才成功開通所需功

能。中國內地支援就比較全面了。

說到科技的運用，大家都同意隨著手提電話的普及，每個人普遍都擁有超過一部手機，而手

機基本上就是一個感應器，他能記錄你的位置、購物交易、愛看的網站（甚至網站的停留時間、

那一部分內容比較有興趣等）、甚至心情，進而了解你的思想及推斷你下一步的行動。聽起來好

像天荒夜談，但他確實在發生。當然這樣有人會說沒了私隱，但現時又有誰能沒手機生存呢！似

乎犧牲一點私隱已是大家潛意識接受的事了！



＊計劃經濟效率取勝＊



說到感應器，令我想起了剛讀過的一篇文章，內容談到計劃經濟與市場經濟的一些學術上的

研究。眾所周知，計劃經濟比起市場經濟的最大優勢是效率，領導一聲令下，下面的機器便按領

導指導方向運作，並沒有其他太大的考量，只要最後人民得到生活上的提升，富足了就是。當然

因投放偏差而造成的資源浪費問題，就要看領導掌握社會需求的能力及他們服務社會的意願。市

場經濟便來得簡單，一切以市場行為主導，以盈利掛帥，當任何一個項目有需求，便有賺錢的機

會，有賺錢的機會就會吸引資本投入推動項目的發展。因此自由經濟通常由下而上，因越貼近人

民需求，越容易成功。因此資源錯配的概率減低。但因需要由下而上，決策效率可能稍慢。

筆者在想，如果有人可以準確的說明這個社會的需要，領導通過讀取他們的意見，抱著無私

的心，社會建設將會既有效率也減少資源浪費。說到這裏，我們不其然想到，潛伏在社會上的無

數感應器可否達到同樣的功能？不謀而合的是近年隨著大數據的應用，中國的經濟在近短短４０

年改革開放後已能直追美國的經濟規模，雖然在科技上普遍還比美國落後，但不能否認在某些領

域上，我國已超越美國了。例如：電子貨幣的流通、５Ｇ的開發、人臉識別的能力等等。



＊中美之爭難有結果＊



究竟數碼化加上社會主義經濟是否能打垮市場經濟，還有待學術上的研究及現實的論證。但

似乎在老美的眼裏，縱然沒有證據證明數碼社會經濟優於市場經濟，隨著中國的崛起，的的確確

令市場經濟大國如美國擔心其在２０世紀以來大力打壓得奄奄一息的共產主義有再捲土重來之勢

，並有望技術性擊倒這個市場經濟一哥！

雖然第一階段中美貿易談判終於達成首階段的協定，並將於日內簽署。但中美爭端從貿易之

爭、一哥地位之爭到計劃經濟與市場經濟之爭，確實不容易短期內有結果，今年市場動盪還是大

概率事件。



＊本周策略＊



黃金：早前建議於每盎司１，４８７買入黃金兌美元已於１，６００平倉，每盎司獲利１１３美

元。



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



日圓：上周建議候高於１０８﹒８０沽出美元兌日圓已於１１０﹒００平倉，損失１２０點子。



英鎊：本周建議候高於１﹒３１５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２９２０，止蝕１﹒３３００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

