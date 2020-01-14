《股壇解碼－戴名》特朗普運籌帷幄；赤子城（９９１１）有待考驗

《股壇解碼》美伊衝突在伊朗空襲兩個美軍基地後無疾而終，局勢出人意表地點到即止，首

先是美方聲稱並無傷亡，伊朗亦在空襲後向外宣稱已對美軍作出報復，並聲明沒有意圖發動戰爭

，而特朗普一直堅稱的底線是沒有美方人員傷亡，在這情況下雙方都有理由不往戰爭方向走，同

時也找到下台階，相信美伊的衝突將會暫時停止。投資者要注意上周五（１０日）傳出中美首階

段貿易協議將在本周簽署，但道指高開低走的走勢完全與中美快將簽訂首階段貿易協議的利好背

道而馳，恐怕協議不一定能順利簽署。如果協議預期落空，道指大幅下挫的可能性十分高，道指

下跌的第一個支持位在２８３５０點。



＊塵埃落定＊



台灣總統大選剛於上周六（１１日）結束，蔡英文一如選前所想的順利連任。在選舉結果出

來後的第二天，蔡英文便分別與美國和日本的駐台官員會面，相信是希望盡快加強和美日在經濟

和軍事上的合作，如果台灣和日本再加上南韓都向美國靠攏，韓日台三國將形成一條新的屏障，

對中國東出太平洋和南海局勢都起了一定的牽制作用，亞太區在未來數年預期將持續出現不穩定

，投資者不宜過分看重亞太市場。



＊杯水車薪＊



最近紛紛流傳國內某些民企（當中包括某些城商行）面臨債務違約的情況，剛好今明兩年是

中國對外債務（包括國債和企業債）到期的高鋒期，加上國內剛宣布的經濟數據都差強人意，中

國如何解決今年的資金困難將直接影響以後幾年的經濟走勢，估計官方的做法將會是先穩住匯率

，然後鼓勵積極發債，以借新還舊的策略去渡過難關，但這辦法有一個很被動的弊端，萬一在債

務轉換的時候人民幣出現大幅度的波動，融資成本（利率）將會大幅抽升，若果美元匯率隨後再

轉強上升，人民幣泡沫將會直接被刺破，央行現階段首要任務不再是穩經濟，反而是債務危機的

處理。



＊利好不再＊



上周恆指借助美股表現向好而出現反彈，但走勢並沒不如預期的強，在美伊開戰降溫，中美

貿易協議簽署在即的雙重利好刺激下，恆指並不能突破近期高位的２８８８３點，成交量更加沒

有配合升市，雖然沒有出現明顯的成交萎縮，但上升動力欠缺的情況下，相信升勢將接近尾聲。

加上臨近春節，北水南下將會持續減少，在內外資金均出現收縮的情況下，港股要進一步突破高

位並不容易，年前市況相信會維持牛皮偏軟的走勢。



＊股票簡評＊



赤子城科技（０９９１１）主要從事開發移動應用程式，提供移動廣告平台服務為主。業務

包括用戶系統應用程式（如鎖屏、防毒和電池管理）、健身應用程式、遊戲應用程式（具有購買

高級功能、虛擬物品和遊戲幣的應用入口）、媒體娛樂應用程式（如音樂、視頻和占卜）。由於

所有應用程式均可免費下載，赤子城科技的收入主要來自出售相關應用程式的廣告庫存，赤子城

科技號稱中國互聯網企業出海的代表，現在營運的ＡＰＰ應用數量高達８２款，而全球累計用戶

數超８億，這個８億的數據真實性是有所保留，就以微信為指標，微信奮鬥多年所累積的用戶才

１２億不到，以赤子城科技這後起之秀能有８億用戶是值得商榷（根據官方數據，截至２０１９

年底，全球人口約７７﹒５億）。

還有一點是集團的應用下載並沒有進行身份驗證，到底重覆下載率有多少相信連赤子城科技

也不容易給出答案。集團在１６年的時候曾計劃借殼達意隆（深：００２２０９）Ａ股上市，如

果對比當時公布的財務數據和集團這次招股書的數據，２０１６年的財務數據存在明顯的差異。

另外２０１９年上半年赤子城科技的移動廣告平台業務出現了同比下滑的跡象，而自有ＡＰＰ流

量變現業務的營收卻相反地大幅飆升，這也是通過營運手法來提高相關收入。這種種的運作和盈

利模式讓我想起當初的美圖公司（０１３５７），雖然行業和運盈利模式不完全一樣，但整個業

務模式和盈利能力都有很多共通點，投資者可趁現價減持，待股價在１﹒５元附近再考慮買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

