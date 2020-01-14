《經濟通通訊社１４日專訊》據《香港經濟日報》引述消息報道，政府下午將公布多項惠民
紓困措施，包括在退休保障方面提供津貼以及將「兩元乘車優惠」放寬至６０歲或以上長者適用
。
報道指，政府審視現時經濟不景的問題，認為有需要推出多項的紓困措施，其中包括有政黨
向政府提出放寬長者優惠措施，經研究後，決定落實放寬「兩元乘車優惠」至６０歲或以上長者
適用，並快將公布有關安排，一旦實施後，估計將有５７萬６０至６４歲長者可以受惠。
（ｃｌ）
14/01/2020 11:50
【抒困措施】報道指政府下午公布擴大兩元乘車優惠等多項惠民措施
《經濟通通訊社１４日專訊》據《香港經濟日報》引述消息報道，政府下午將公布多項惠民
紓困措施，包括在退休保障方面提供津貼以及將「兩元乘車優惠」放寬至６０歲或以上長者適用
。
報道指，政府審視現時經濟不景的問題，認為有需要推出多項的紓困措施，其中包括有政黨
向政府提出放寬長者優惠措施，經研究後，決定落實放寬「兩元乘車優惠」至６０歲或以上長者
適用，並快將公布有關安排，一旦實施後，估計將有５７萬６０至６４歲長者可以受惠。
（ｃｌ）
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