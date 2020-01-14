《經濟通通訊社１４日專訊》金馬能源（０６８８５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利將較２０１８年度溢利８﹒３２億元人民幣減少約３０％，即約５﹒８２億元人民幣。
該集團指出，估算溢利減少主因去年度焦炭平均售價自２０１８年度的過去５年最高水平回
落。隨著去年度全年生產及銷售保持穩定，估計去年度溢利仍高於２０１７年度溢利，並預期將
繼續遵守其既定股息政策。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
14/01/2020 07:55
【企業盈警】金馬能源（０６８８５）料去年度溢利減３０％
《經濟通通訊社１４日專訊》金馬能源（０６８８５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利將較２０１８年度溢利８﹒３２億元人民幣減少約３０％，即約５﹒８２億元人民幣。
該集團指出，估算溢利減少主因去年度焦炭平均售價自２０１８年度的過去５年最高水平回
落。隨著去年度全年生產及銷售保持穩定，估計去年度溢利仍高於２０１７年度溢利，並預期將
繼續遵守其既定股息政策。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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