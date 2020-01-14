【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４億人幣，買騰訊美團沽平保東陽

《經濟通通訊社１４日專訊》本周三（１５日）中美將簽署首階段貿易協議，港股受消息造

好周一高開１３４點報２８７７２點。及後，騰訊（００７００）重返４００元大關及創近８個

月高，以及人民幣持續造好令中資金融股走強，加上剛過去周末本港二手藍籌屋苑成交按周升急

增逾１﹒１倍，本地地產股發力推高大市，港股最多曾漲３３３點見２８９７１創半年高位。最

終恆指收報２８９５４點，升３１６點或升１﹒１１％。

按額度計算，北水全日淨流入３４﹒０１億元人民幣減少逾二成九。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊、美團（０３６９０）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是平保

（０２３１８）、東陽光藥（０１５５８）、神華（０１０８８）。

主板成交１１１８﹒１１億元增約６﹒２１％。其中港股通成交１５５﹒６億元，佔總成交

１３﹒９％。



＊北水力吸騰訊，三連漲兼破４００元＊



騰訊昨日（１３日）再彈１﹒９６％連揚三日，並以全日高位收報４０６﹒４元，破４００

元關兼創近１９個月新高。北水力撐騰訊，從中淨買入６﹒９億元。

恆指公司發出納入Ｗ股及第二上市公司諮詢文件，料５月有結果。北水看好同股不同權的美

團及小米，分別淨買入近４﹒１億元及３億元。美團收報１１３﹒１元，升３﹒１９％。小米收

報１１﹒９元，漲４﹒２％。

中芯（００９８１）１４納米規格晶片提前生產，北水不怕高追，淨買入近３億元。中芯收

報１３﹒６８元，漲近６％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ６．８６

美團點評（０３６９０） ４．０７

小米集團（０１８１０） ２．９９

中芯國際（００９８１） ２．９７

中國移動（００９４１） ２．６６



淨沽出最多港股：

中國平安（０２３１８） －２．７３

東陽光藥（０１５５８） －０．６５

中國神華（０１０８８） －０．５４

中興通訊（００７６３） －０．３９

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（ｊｔ）

