《日入而息》政府推百億惠民措施，林鄭指無意改動單程證名額

《今天重點》﹡林鄭月娥稱十措施涉百億經常性開支，料過百萬計市民受惠；改革長者生活

津貼，每月金額劃一為３５８５元；兩元乘車優惠擴至６０歲以上，額外開

支１７億；研究逐步增加法定假期至１７日；林鄭料是次民生新措施增加政

府經常性開支約２％

﹡林鄭月娥稱單程證目的是家庭團聚，政府無考慮改動政策

﹡新地（０００１６）削減單程證配額建議純屬郭基煇個人觀點，集團未曾研

究；長實（０１１１３）趙國雄稱集團土地不多，對香港有長遠承諾；市民

有憂慮，可研究削減單程證配額

﹡政府撥４﹒５億推關愛基金數碼電視援助計劃，料８萬戶受惠

﹡內地上月美元計出口升７﹒６％進口升１６﹒３％均勝預期



《即日市況》﹡中美簽協議前夕，港股觸兩萬九，惟收報２８８８５點跌６９點



《深滬股市》﹡進出口數據佳惟股市回調，滬指跌０﹒３％近穿三千一



《美元匯價》﹡炒作英央行月底減息，鎊匯或下試低位；歐元最新報１﹒１１３３╱３７，

日圓最新報１１０﹒０４╱０７



《公司業績》﹡金利通（０８２５６）中期溢利增加２﹒４倍，不派息



《公司資訊》﹡中國生物製藥（０１１７７）「依達拉奉氯化鈉注射液」獲頒發藥品註冊批

件

﹡支付通（０８３２５）折讓１９％售東方支付（０８６１３）兩成股權

﹡民行（０１９８８）等ＡＰＰ被指隱私不合規，權威部門籲不要下載

﹡有線寬頻（０１０９７）年中前或多一位智能電視合作夥伴，冀年底前走出

香港；有線寬頻與三星合作，新聞能在旗下智能電視平台播放

﹡ＣＴＲ（０１４１６）超購逾１７倍，每股０﹒３６元下限定價

﹡Ｈｙｇｉｅｉａ（０１６５０）上市時間表將會延期

﹡北控城市資源（０３７１８）公開超購近２倍，一手中籤率八成

﹡東方支付集團（０８６１３）今早開市不久突然停牌

﹡金界控股（０３９１８）罷工員工不獲加薪，現重返工作崗位

﹡信達生物（ ０１８０１）將生物類似藥美加商業化權益授權予

Ｃｏｈｅｒｕｓ

﹡建行亞洲為一周美元定存提供９厘年息，需同時兌換美元及開戶

﹡星美控股（００１９８）六成三星美文化（０２３６６）質押股份遭法院委

任接管人

﹡高騰基金管理規模達４０億，未來積極與騰訊投資公司合作

﹡報道指美圖（０１３５７）計劃用１０年時間，整合「變美」生態鏈

﹡雅生活服務（０３３１９）股東綠地海外減持５０００萬股，持股降至

７﹒５％

﹡新地（０００１６）削減單程證配額建議純屬郭基煇個人觀點，集團未曾研

究

﹡長實（０１１１３）趙國雄稱集團土地不多，對香港有長遠承諾；市民有憂

慮，可研究削減單程證配額

﹡周大福（０１９２９）據報計劃關閉本港１５間門店

﹡３香港料今年中推５Ｇ月費服務計劃，入門價３００元起

﹡鷹力投資（００９０１）與華豐資產管理成立私募投資基金

﹡澳能建設（０１１８３）旗下公司成功投標澳門建築與裝修工程項目

﹡西部水泥（２２３３）首席財務官調任為財務總監



《國企紅籌》﹡招金（０１８１８）申請約１５﹒６億股內資股轉Ｈ股全流通

﹡越秀交通（０１０５２）完成發行１０億元人民幣票據，票面利率

３﹒４７％

﹡中海油服（０２８８３）現時中東業務穩定，料油價波動幅度與去年相若

﹡中國太平（００９６６）去年全年保費收入按年升１３％



《神州民企》﹡安踏體育（０２０２０）發１０億歐元零息換股債券，換股價溢價四成

﹡龍光地產（０３３８０）額外發行１﹒８億美元優先票據

﹡龍湖（００９６０）附屬擬發行不逾２８億元人民幣公司債

﹡華南城（０１６６８）增發２０２２年到期２億美元優先票據

﹡麒麟集團（０８１０９）獲授權《我是成龍》音樂劇版權

﹡億達中國（０３６３９）去年合約銷售額按年跌１５﹒２３％



《中國要聞》﹡人社部表示去年末城鎮登記失業率降至３﹒６２％；社保降費率取得積極成

效去年降費逾４０００億元

﹡上月美元計出口升７﹒６％進口升１６﹒３％均勝預期

﹡海關表示去年中國原油進口量增９﹒５％；去年貿易順差２﹒９２萬億元人

民幣，外貿質量穩增；民企進出口逾１３萬億，成第一大外貿主體；按人幣

計去年出口增５％，進口增１﹒６％；去年中國進口豬肉２１０﹒８萬噸激

增７５％；中國增加自美進口不影響進口其他國家產品；美國取消對中國

「匯率操縱國」認定是正確選擇

﹡臨港新片簽約近２００億元人民幣功能性項目

﹡報告指大部分港上市公司仍未將ＥＳＧ納入經營模式中

﹡中鋼協推動差別化限產，反對減產停產一刀切

﹡青海西寧路陷致巴士墮坑，至少６死１６傷

﹡發改委寧吉？稱繼續縮減外商投資負面清單降低關稅

﹡遊戲版號大縮水，去年２萬家遊戲公司倒閉按年增九成

﹡上海解除與布拉格友好城市關係，並暫停一切官方往來

﹡布拉格與台北締結成姊妹城市，柯文哲指北京不應干預

﹡發改委表示１月１４日國內成品油價格不作調整

﹡深圳成功發行１６０億政府專項債券

﹡銀行申請區塊鏈專利數量４年增３８倍，微眾銀行奪冠

﹡據報外資巨頭籌劃入股境內養老投資機構

﹡人行逆回購１５連停，今日零投放零回籠

﹡促進人口流動，廣東將放開廣州、深圳之外城市落戶限制

﹡廣東今年ＧＤＰ增長目標約６％，支持創業板註冊制改革；廣東省２０１９

年ＧＤＰ超１０萬億，增長６﹒３％；廣東省長馬興瑞稱推動廣州期貨交易

所落地；廣東省將建設深圳機場三跑道，推進白雲機場三期工作

﹡英國回應是否禁用華為５Ｇ：將在適當時候做出決定

﹡中國擬兩年內向美國增購８００億商品、５００億能源產品

﹡去年中國對美進出口３﹒７３萬億元人民幣，跌１０﹒７％

﹡波士頓聯儲行長指中美首階段貿易協議未能消除憂慮

﹡美國商會指中美首階段協議止血，但未結束爭端

﹡美國將中國剔出匯率操縱國名單

﹡萊特希澤表示中美協議文本即將完成，於周三簽署前公布

﹡淘寶成春晚獨家電商合作夥伴，為５萬幸運用戶清空購物車

﹡美方將中國從匯率操縱國名單中移除，耿爽稱符合事實

﹡中牧股份曝布魯氏菌傳染重大事故，被禁生產相關疫苗

﹡易綱出席國際清算銀行行長例會，交流全球金融形勢

﹡國家知識產權局表示已完成知識產權強國戰略綱要初稿

﹡財政部表示股權董事任期結束三年內不得轉任該機構高管



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１２１７９﹒８１點



《其他消息》﹡世衛將武漢肺炎病毒命名為「２０１９－ｎＣｏＶ」

﹡林鄭月娥稱明早召開專家會議，及後將交代最新情況

﹡政府撥４﹒５億推關愛基金數碼電視援助計劃，料８萬戶受惠

﹡兩元乘車優惠擬擴闊至６０歲，料５７萬銀髮族受惠

﹡林鄭月娥稱十措施涉百億經常性開支，料過百萬計市民受惠；改革長者生活

津貼，每月金額劃一為３５８５元；兩元乘車優惠擴至６０歲以上，額外開

支１７億；研究逐步增加法定假期至１７日；林鄭料是次民生新措施增加政

府經常性開支約２％

﹡林鄭月娥稱單程證目的是家庭團聚，政府無考慮改動政策

﹡增產假草案繞內會羅致光認先斬後奏，林鄭稱支持佢，唔需要道歉

﹡證監會撤銷瑞銀暫時不得擔任保薦人的處分

﹡網傳美心向香港所有員工派２０００元，兼職派１０００元

﹡中原估計今年私人住宅樓花按揭將減三成至８０００宗；中原預料青山灣地

皮落成後每呎售價１﹒５萬元

﹡眾安銀行以開戶排名比賽吸定存，息率高達６﹒８％

﹡畢馬威報告指本港企業在ＥＳＧ整合上仍然落後

﹡深股通額度全日用２３億元；滬股通額度全日用２８﹒９億元，陸股通淨流

入逾３４億

﹡ＡＣＣＡ調查指近八成受訪會員對今年香港經濟感悲觀

﹡旅監局舉行首次會議，將著手處理制訂發牌框架及行為守則等工作

﹡金管局表示外匯基金上月境外資產增加３８３億元



《金融論壇》﹡ＷｅＬａｂ表示正進行虛擬銀行籌備工作，料年內推出

﹡巴曙松稱Ｌｉｂｒａ幣的出現或影響美元國際貨幣地位

﹡金管局表示監管機構需在新科技及監管之間取得平衡

﹡恆隆陳啟宗稱同業捐農地是好事，但集團一呎農地都無

﹡眾安銀行表示試業過程順利，冀為客戶帶來新體驗

﹡劉怡翔稱社會運動對金融巿場無影響，新一年將更光明

﹡數碼港表示貿易融資科技發展空間龐大

﹡騰訊表示港銀行帳戶限制少，料虛擬銀行提供更完善服務

﹡金管局表示現時是發展虛銀合適時機，８個牌照非大數目

﹡天星銀行表示虛擬銀行正處於劣勢，需時收集大數據分析

﹡友邦表示自願醫保計劃屬踏出第一步，政府未來可做更多

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