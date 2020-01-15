  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2020 07:48

《日出而作》美股個別發展，圓匯轉強，新石文化超購逾千二倍

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　２８９３９﹒６７　　升　　３２﹒６２點╱０﹒１１％
　　　　　　　　標普５００　　　　３２８３﹒１５　　跌　　　４﹒９８點╱０﹒１５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　９２５１﹒３３　　跌　　２２﹒６０點╱０﹒２４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　７６２２﹒３５　　升　　　４﹒７５點╱０﹒０６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　１３４５６﹒４９　　升　　　４﹒９７點╱０﹒０４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　６０４０﹒８９　　升　　　４﹒７６點╱０﹒０８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９﹒８９，歐元兌美元１．１１２９

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態15/01/2020
濃煙波及澳網 女球手「狂咳」退賽
香港政情14/01/2020
【紓困措施】林鄭：兩元搭車降到60歲 改革長生津 研增勞工假
FOCUS14/01/2020
【FOCUS】中國甩「貨幣操縱」標籤 「二千億」傳寫入大刁
生財有道14/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：新世界11元以下可買
國際動態14/01/2020
菲塔阿爾火山爆發 疏散1.6萬人
生財有道13/01/2020
匯豐推50元和20元新鈔票 首次利用水彩畫設計
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金