《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９３９﹒６７ 升 ３２﹒６２點╱０﹒１１％
標普５００ ３２８３﹒１５ 跌 ４﹒９８點╱０﹒１５％
納斯達克 ９２５１﹒３３ 跌 ２２﹒６０點╱０﹒２４％
倫敦富時１００ ７６２２﹒３５ 升 ４﹒７５點╱０﹒０６％
法蘭克福ＤＡＸ １３４５６﹒４９ 升 ４﹒９７點╱０﹒０４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４０﹒８９ 升 ４﹒７６點╱０﹒０８％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９﹒８９，歐元兌美元１．１１２９
15/01/2020 07:48
《日出而作》美股個別發展，圓匯轉強，新石文化超購逾千二倍
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９３９﹒６７ 升 ３２﹒６２點╱０﹒１１％
標普５００ ３２８３﹒１５ 跌 ４﹒９８點╱０﹒１５％
納斯達克 ９２５１﹒３３ 跌 ２２﹒６０點╱０﹒２４％
倫敦富時１００ ７６２２﹒３５ 升 ４﹒７５點╱０﹒０６％
法蘭克福ＤＡＸ １３４５６﹒４９ 升 ４﹒９７點╱０﹒０４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４０﹒８９ 升 ４﹒７６點╱０﹒０８％
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