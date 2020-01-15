《凱文隨筆－凱文》哈里王子洗心革面，活出風采

《凱文隨筆－凱文》如無意外，英國將於今年１月底將退出歐盟，大不列顛勢將變成小不列

顛，因為蘇格蘭早已聲言將舉行第二次「獨立公投」（第一次公投在２０１４年，當時有５５％

反對獨立，但當時英國未舉行脫歐公投）；與此同時，蘇格蘭與北愛爾蘭也是期望留在歐盟，故

也蠢蠢欲動；美國報章前幾天甚至報導，威爾斯也有獨立的聲音。這些都是英國脫歐後的事，容

後再說。



最近兩天一段八卦新聞頗有趣，英國哈里王子（英女皇的孫）及妻子梅根突然宣布，放棄皇

室高級成員的角色，不再履行皇室一貫的所謂職務，以後倆口子「財政獨立」，靠自己本事吃飯

。哈里王子能踏出這一步，應該予以肯定，既有勇氣，也有崇高的理想。



根據２０１８－１９年度的官方資料，皇室在年度內從「主權補助帳戶」中獲取６７００萬

英鎊的撥款；這是個複雜的機制，皇室領取的金額是根據皇家土地為國家帶來的進帳而釐定，但

說白了就是納稅人的錢。老百姓家庭中一次一千萬英鎊的彩票，就已經期望幾輩子都過上好日子

了，皇室一年就拿這麼一筆巨額款項，且是年年拿，年年在增加（上述年度就增加了４０％），

難怪一些英國百姓幾十年前已用上「寄生蟲」一詞來形容皇室，當然這個國王世家也不乏粉絲擁

戴。



現年７１歲的王儲查理斯王子，因為英女皇健在，故他等了大半輩子，仍未能當上國王。他

每天就是參予環保、維護野生動物權益、觀鳥、慈善活動，或周遊列國出席國家元首或顯要人物

的婚喪喜慶。日子無疑是寫意，但可有贏得民心？還是換來了百姓普遍輕視的目光？歐洲國家的

皇室也趨向平民化，沒有英國那種高調的童話式排場；首相約翰遜被問及對哈里王子這驚人決定

作評論時，也施展其一向支支吾吾的技倆，只表示自己是皇室的忠實擁護者，這等私人事務皇室

會有辦法解決的。



英國皇室一直是傳媒追蹤的對象，也往往是醜聞主角；前陣子，查理斯王子的弟弟安德魯王

子就毅然接受了ＢＢＣ的專訪，承認他跟紐約富豪愛潑斯坦（ＪｅｆｆｒｅｙＥｐｓｔｅｉｎ）

有密切交往，愛潑斯坦是經營「戀童小島」，招攬和誘使未成年少女賣淫，服務對象是環球政要

（跟他親切合照過的人包括克林頓總統、特朗普等），他去年被美國政府起訴，在等待司法程序

期間於嚴密監控的獄室中神不知鬼不覺地「成功自殺」。安德魯也被一名女子指控曾進行性交易

；這都是現代英國皇室廣為人知的軼事。查理斯王子與前任亡妻的各種醜聞更是不堪。



哈里王子能脫離這個皇室大染缸，未嘗不是一件好事。儘管東西方的道德標準不一樣，但堂

堂王子也自力更生，應該產生良好的社會啟導作用。據報，哈里王子過去日子參加很多艱苦的體

力勞動活動，鍛鍊自己，後來更成為空軍戰機駕駛員，儼如一名硬漢子，反觀查理斯王子年屆７

１歲仍彷彿未長大。哈里王子這次的創舉，可能才是為皇室挽回民心。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於２０１５年

取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）

