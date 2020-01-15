《經濟通通訊社１５日專訊》ＣＴＲ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１４１６）今日首掛，開報０
﹒２５元，較招股價０﹒３６元低出３０﹒５％，盤中早段最高見０﹒３１元，其後持續回落，
收報０﹒２５５元，低招股價２９﹒１７％。每手１００００股，未計手續費蝕１０５０元。
ＣＴＲ為新加坡結構工程及泥水建築工程承建商，公開認購接獲合共１０３７７份申請，認
購６﹒３６億股，超購１７﹒１７倍。一手中籤率１８﹒２％，抽６手穩獲１手。（ｎｓ）
15/01/2020 16:13
【新股掛牌】ＣＴＲ首掛收０﹒２５５元，低招股價近三成
《經濟通通訊社１５日專訊》ＣＴＲ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１４１６）今日首掛，開報０
﹒２５元，較招股價０﹒３６元低出３０﹒５％，盤中早段最高見０﹒３１元，其後持續回落，
收報０﹒２５５元，低招股價２９﹒１７％。每手１００００股，未計手續費蝕１０５０元。
ＣＴＲ為新加坡結構工程及泥水建築工程承建商，公開認購接獲合共１０３７７份申請，認
購６﹒３６億股，超購１７﹒１７倍。一手中籤率１８﹒２％，抽６手穩獲１手。（ｎｓ）
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