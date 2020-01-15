【新股掛牌】ＣＴＲ首掛收０﹒２５５元，低招股價近三成

《經濟通通訊社１５日專訊》ＣＴＲ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１４１６）今日首掛，開報０

﹒２５元，較招股價０﹒３６元低出３０﹒５％，盤中早段最高見０﹒３１元，其後持續回落，

收報０﹒２５５元，低招股價２９﹒１７％。每手１００００股，未計手續費蝕１０５０元。

ＣＴＲ為新加坡結構工程及泥水建築工程承建商，公開認購接獲合共１０３７７份申請，認

購６﹒３６億股，超購１７﹒１７倍。一手中籤率１８﹒２％，抽６手穩獲１手。（ｎｓ）

