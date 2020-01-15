【新股上市】建橋教育暗盤開６﹒２元，高上市價２﹒５％

《經濟通通訊社１５日專訊》上海建橋教育（０１５２５）明日（１６日）首掛，今日輝立
暗盤交易系統開報６﹒２元，比上市價６﹒０５元高出２﹒５％，不考慮交易費用，每手５００
股帳面盈利７５元。
建橋教育在耀才交易市場新報６﹒０６元，比上市價高出１仙。
建橋教育公開發售部分錄得超額認購３﹒５２倍，１手中籤率達４０％，認購１０手穩奪１
手。股份定價為６﹒０５元，為招股價範圍之下限價。（ｅｃ）
|生財有道15/01/2020
【預算前瞻】羅兵咸永道料港府本財年將錄383億元財政赤字
|生財有道15/01/2020
《開市Good Morning》涂國彬：下階段貿談局勢不樂觀
|FOCUS15/01/2020
【FOCUS】中美央媽續放水 當心貿協「反高潮」
|中國故事15/01/2020
【京城近觀】地產商變身藝術家 「任大炮」成「任木匠」
|國際動態15/01/2020
濃煙波及澳網 女球手「狂咳」退賽
|香港政情14/01/2020
【紓困措施】林鄭：兩元搭車降到60歲 改革長生津 研增勞工假
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰