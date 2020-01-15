【新股上市】建橋教育暗盤開６﹒２元，高上市價２﹒５％

《經濟通通訊社１５日專訊》上海建橋教育（０１５２５）明日（１６日）首掛，今日輝立

暗盤交易系統開報６﹒２元，比上市價６﹒０５元高出２﹒５％，不考慮交易費用，每手５００

股帳面盈利７５元。

建橋教育在耀才交易市場新報６﹒０６元，比上市價高出１仙。

建橋教育公開發售部分錄得超額認購３﹒５２倍，１手中籤率達４０％，認購１０手穩奪１

手。股份定價為６﹒０５元，為招股價範圍之下限價。（ｅｃ）

