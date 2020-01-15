【新股掛牌】九毛九首掛開報９﹒５元，較上市價大幅高出近４４％

《經濟通通訊社１５日專訊》被喻為「海底撈２﹒０」的內地餐飲集團九毛九（０９９２２

）今日首掛，開報９﹒５元，較上市價６﹒６元大幅高出４３﹒９３％。一手１０００股，每手

帳面賺２９００元。

九毛九公開招股超購高達６３６﹒８２倍，中籤率２５％，認購８０手才穩獲一手。上日在

三個主要暗盤交易場，均已全線高收逾四成。其中，在富途暗盤表現最佳，收報９﹒５元，即與

今早開市價持平。（ｋｌ）

