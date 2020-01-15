  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2020 09:20

【新股掛牌】九毛九首掛開報９﹒５元，較上市價大幅高出近４４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》被喻為「海底撈２﹒０」的內地餐飲集團九毛九（０９９２２
）今日首掛，開報９﹒５元，較上市價６﹒６元大幅高出４３﹒９３％。一手１０００股，每手
帳面賺２９００元。
　　九毛九公開招股超購高達６３６﹒８２倍，中籤率２５％，認購８０手才穩獲一手。上日在
三個主要暗盤交易場，均已全線高收逾四成。其中，在富途暗盤表現最佳，收報９﹒５元，即與
今早開市價持平。（ｋｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態15/01/2020
濃煙波及澳網 女球手「狂咳」退賽
香港政情14/01/2020
【紓困措施】林鄭：兩元搭車降到60歲 改革長生津 研增勞工假
FOCUS14/01/2020
【FOCUS】中國甩「貨幣操縱」標籤 「二千億」傳寫入大刁
生財有道14/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：新世界11元以下可買
國際動態14/01/2020
菲塔阿爾火山爆發 疏散1.6萬人
生財有道13/01/2020
匯豐推50元和20元新鈔票 首次利用水彩畫設計
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金