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即市新聞

15/01/2020 09:21

中美今日簽署首階段協議，港股高開５點報２８８９１點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中美將於今日簽署首階段貿易協議，惟隔晚美股走勢分化，拖
累今早亞洲股市氣氛，日經跌７７點，首爾指數軟９點，港股方面今早則高開僅５點，地產股繼
續有資金追捧，恆隆地產（００１０１）升１﹒６％為開市表現最差藍籌；而濠賭股獲高盛唱好
，金沙（０１９２８）升逾１﹒１％。恆生指數開報２８８９１點，升５點或升０﹒０２％，主
板成交４４﹒２１億元。國企指數報１１３６２點，升６點或升０﹒０６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報５９﹒６元；港交所
（００３８８）跌０﹒５％，報２７６﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒８％，報３９７﹒２
元；中移動（００９４１）升０﹒９１％，報６６﹒７元；友邦保險（０１２９９）升
０﹒３４％，報８７﹒６元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒００元　　　升１﹒６０％
　　金沙中國（０１９２８）　　４４﹒８０元　　　升１﹒１３％
　　長實集團（０１１１３）　　５６﹒８０元　　　升０﹒９８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３２﹒８０元　　　升０﹒９２％
　　中國移動（００９４１）　　６６﹒７０元　　　升０﹒９１％

　　中銀香港（０２３８８）　　２８﹒３５元　　　升０﹒８９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒９６元　　　升０﹒８５％
　　申洲國際（０２３１３）　１１５﹒８０元　　　升０﹒７０％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒３４元　　　升０﹒６０％
　　中海外　（００６８８）　　２９﹒７５元　　　升０﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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