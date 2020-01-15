中美今日簽署首階段協議，港股高開５點報２８８９１點

《經濟通通訊社１５日專訊》中美將於今日簽署首階段貿易協議，惟隔晚美股走勢分化，拖

累今早亞洲股市氣氛，日經跌７７點，首爾指數軟９點，港股方面今早則高開僅５點，地產股繼

續有資金追捧，恆隆地產（００１０１）升１﹒６％為開市表現最差藍籌；而濠賭股獲高盛唱好

，金沙（０１９２８）升逾１﹒１％。恆生指數開報２８８９１點，升５點或升０﹒０２％，主

板成交４４﹒２１億元。國企指數報１１３６２點，升６點或升０﹒０６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報５９﹒６元；港交所

（００３８８）跌０﹒５％，報２７６﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒８％，報３９７﹒２

元；中移動（００９４１）升０﹒９１％，報６６﹒７元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒３４％，報８７﹒６元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆隆地產（００１０１） １９﹒００元 升１﹒６０％

金沙中國（０１９２８） ４４﹒８０元 升１﹒１３％

長實集團（０１１１３） ５６﹒８０元 升０﹒９８％

蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒８０元 升０﹒９２％

中國移動（００９４１） ６６﹒７０元 升０﹒９１％



中銀香港（０２３８８） ２８﹒３５元 升０﹒８９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒９６元 升０﹒８５％

申洲國際（０２３１３） １１５﹒８０元 升０﹒７０％

中國銀行（０３９８８） ３﹒３４元 升０﹒６０％

中海外 （００６８８） ２９﹒７５元 升０﹒５１％

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（ｕｌ）

