《盤後部署》中美貿議細節公布在即，港股暫下試２８５００支持

《經濟通通訊社１５日專訊》中美簽署首階段協議在即，美國再有消息傳出。美國財長努欽

表示，未同中國就降低關稅達成共識，美國將維持對中國商品的關稅。港股再次高開低走，今早

輕微高開５點報２８８９１點，最高只見２８９７２，兩萬九阻力較大，加上長假期將至多獲利

離場心態，隨後恆指調頭下跌，最多曾挫２６６點報２８６１９點。臨近尾市，跌幅稍微喘穩，

最終收２８７７３點，跌１１１點或跌０﹒３９％，主板成交１００４﹒３１億元減少

１５﹒７％。國企指數報１１２９５點，跌５９點或跌０﹒５３％。

Ａ股兩市亦同樣在高位回調整固。證綜合指數報３０９０點，跌１６點或跌０﹒５４％。深

證成份指數報１０９７２點，跌１６點或跌０﹒１５％。兩市合計成交６１１０﹒７４億元人民

幣減少１２﹒９％。



＊美國將維持中國關稅＊



中美今晚將簽署期待已久的第一階段貿易協議。雖然美方上日疑似釋出善意般，或將中國剔

出匯率操控國名單，但在最新美國財長努欽證實美國將維持對中國貨品的關稅直至第二階段貿易

協議完成。他指出，總統特朗普將放寬關稅作為第二階段協議的一部分，但這視乎中方對第一階

段協議的執行情況。

據消息人士透露，在首階段協議中，中方除購買按原先承諾的農產品外，還將另外購買近

８００億美元的汽車、半導體等產品，以及５００億美元的能源等產品，總計為２０００億美元

的商品。分析認為，中方若要達成採購目標，其一是擴大進口額；其二，即將與其他國家的交易

額換成美國的。更有分析指，該採購目標過於激進，若要達標等於所有項目的進口額都需要增加

兩倍。



＊港股或仍有下行壓力＊



今晚中美簽署第一階段貿易協議，同時市場關注已久的第一階段協議當中的所有細節亦會公

開，市場借此預測第二階段貿議的困難程度，普遍相信摩擦將比首階段多，且歷時也會比首階段

磋商的時間更長，或到特朗普所就的美國大選之後才有可能達成。

另外，港股從去年１２月來累積升幅近３０００點，期間並沒有明顯調整，或借協議細節公

布反映貿議困難而順勢下行。況且臨近農曆新年長假，不少投資者選擇獲利離場，也為恆指帶來

壓力。從技術指標ＭＡＣＤ看，快線和慢線在上方的差距非常接近，快線有可能從上而下穿越慢

線，暫料在２８５００至２９０００點間反覆上落。（ｆｚ）

