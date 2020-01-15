《外企業績》花旗第四季盈利增逾１５％至近５０億美元，勝預期

《經濟通通訊社１５日專訊》花旗集團公布業績，上年第四季盈利４９﹒７９億元

（美元﹒下同），按年增長１５﹒５％，每股盈利２﹒１５元，撇除稅務優惠影響，每股盈利１

﹒９元，高於市場預期。

受信用卡業務及交易收入帶動，期內總收入１８３﹒７８億元，按年升７﹒３２％，同樣超

預期。

另外消息指花旗副主席麥圭爾有意競逐紐約市長，不過目前仍未有即時計劃準備參選方案，

仍主力投入花旗的管理工作。（ａｌ）

