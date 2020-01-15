《外企業績》花旗第四季盈利增逾１５％至近５０億美元，勝預期

《經濟通通訊社１５日專訊》花旗集團公布業績，上年第四季盈利４９﹒７９億元
（美元﹒下同），按年增長１５﹒５％，每股盈利２﹒１５元，撇除稅務優惠影響，每股盈利１
﹒９元，高於市場預期。
受信用卡業務及交易收入帶動，期內總收入１８３﹒７８億元，按年升７﹒３２％，同樣超
預期。
另外消息指花旗副主席麥圭爾有意競逐紐約市長，不過目前仍未有即時計劃準備參選方案，
仍主力投入花旗的管理工作。（ａｌ）
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