【朝鮮局勢】聯合國呼籲各國不要參加朝鮮虛擬貨幣會議

《經濟通通訊社１５日專訊》據路透社取得將提交聯合國安理會的機密文件，聯合國警告各

國們不要參加下月在朝鮮舉行的虛擬貨幣會議，並可能違反制裁規定。

上年４月朝鮮舉行首屆區塊鏈和虛擬貨幣會議，逾８０個組織參加會議，但及後有美國人被

指控違反美國制裁。

路透社亦引述英國政府發言人，以及安理會某國外交官指，朝鮮網絡程式被用作收集資訊逃

避制裁，如果支持朝鮮使用虛擬貨幣和區塊鏈技術，將有違反安理會決議，將不可避免地增加朝

鮮顛覆制裁，並製造武器的計劃。（ａｌ）

