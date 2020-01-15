《經濟通通訊社１５日專訊》據路透社取得將提交聯合國安理會的機密文件，聯合國警告各
國們不要參加下月在朝鮮舉行的虛擬貨幣會議，並可能違反制裁規定。
上年４月朝鮮舉行首屆區塊鏈和虛擬貨幣會議，逾８０個組織參加會議，但及後有美國人被
指控違反美國制裁。
路透社亦引述英國政府發言人，以及安理會某國外交官指，朝鮮網絡程式被用作收集資訊逃
避制裁，如果支持朝鮮使用虛擬貨幣和區塊鏈技術，將有違反安理會決議，將不可避免地增加朝
鮮顛覆制裁，並製造武器的計劃。（ａｌ）
15/01/2020 15:45
【朝鮮局勢】聯合國呼籲各國不要參加朝鮮虛擬貨幣會議
《經濟通通訊社１５日專訊》據路透社取得將提交聯合國安理會的機密文件，聯合國警告各
國們不要參加下月在朝鮮舉行的虛擬貨幣會議，並可能違反制裁規定。
上年４月朝鮮舉行首屆區塊鏈和虛擬貨幣會議，逾８０個組織參加會議，但及後有美國人被
指控違反美國制裁。
路透社亦引述英國政府發言人，以及安理會某國外交官指，朝鮮網絡程式被用作收集資訊逃
避制裁，如果支持朝鮮使用虛擬貨幣和區塊鏈技術，將有違反安理會決議，將不可避免地增加朝
鮮顛覆制裁，並製造武器的計劃。（ａｌ）
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