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15/01/2020 16:11

【新股掛牌】北控城市資源首掛平上市價，報０﹒６９元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》北控城市資源（０３７１８）今日首掛表現一般，開市與上市
價０﹒６９元持平，早段見過全日最高位０﹒７元之後轉跌。午後該股最多瀉近一成二，低見０
﹒６１元。尾市收復失地，最終收報０﹒６９元，平上市價。全日成交約２﹒４２億股，涉資１
﹒６５億元。
　　北控城市資源公開發售部分超購１﹒７倍，一手中籤率８０﹒０２％，認購兩手穩奪一手。
發售價０﹒６９元，為招股價範圍下限。（ｙｋ）

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