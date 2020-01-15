Ａ股回吐拖累氣氛，港股現挫２２２點報２８６６３點

《經濟通通訊社１５日專訊》內地Ａ股回吐拖累市場氣氛，雖然中美將於美國時間今日內簽

署首階段貿易協議，但有指美方不會對華削減關稅，中港股市受挫，恆指盤中曾一度低見２８６

６０點。

貿易戰「風眼股」明顯受壓，萬洲國際（００２８８）跌２﹒３％，暫為最差表現藍籌。恆

生指數報２８６６３點，跌２２２點或跌０﹒７７％，主板成交３５５﹒６８億元。國企指數報

１１２８９點，跌６５點或跌０﹒５８％。

上證綜合指數報３０８４點，跌２１點或跌０﹒７０％，成交１０５６﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１０９０４點，跌８４點或跌０﹒７７％，成交１７３２﹒２２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒０８％，報５９﹒７元；港交所（００３８８）跌

１﹒０８％，報２７４﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒６５％，報３９７﹒８元；中移動（

００９４１）跌０﹒３％，報６５﹒９元；友邦（０１２９９）走低１﹒６％，報８５﹒９元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒４８元 跌２﹒３０％

港鐵公司（０００６６） ４６﹒６５元 跌１﹒６９％

新世界 （０００１７） １０﹒８２元 跌１﹒６４％

吉利汽車（００１７５） １５﹒７６元 跌１﹒７５％

友邦保險（０１２９９） ８５﹒９０元 跌１﹒６０％



銀河娛樂（０００２７） ６１﹒５５元 跌１﹒４４％

長實集團（０１１１３） ５５﹒４５元 跌１﹒４２％

石藥集團（０１０９３） １７﹒５４元 跌１﹒２４％

中生製藥（０１１７７） １０﹒８０元 跌１﹒２８％

領展 （００８２３） ８２﹒２０元 跌１﹒２６％

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（ｕｌ）

