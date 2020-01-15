【新股上市】新石文化暗盤高開九成六，一手賺２４００元

《經濟通通訊社１５日專訊》全民熱捧的新股新石文化（０１７４０）明日（１６日）於主

板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開報０﹒９８元，較招股價０﹒５元高出逾九成六，每手

５０００股，不計手續費賺２４００元。另外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１元，高

招股價１００％。

新石文化於公開發售部分錄得超額認購１２１１﹒１６倍，成今年超購王。一手中籤率只有

１﹒５％，認購２００手才穩奪１手。（ｕｌ）

