《經濟通通訊社１５日專訊》三和精化（００３０１）明日（１６日）於主板掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開報１﹒３元，與招股價持平。現跌０﹒０８元或６﹒１５％，以每手
２０００股計算，每手蝕１６０元。
另外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒１９元，低招股價０﹒１１元或
８﹒４６％。
三和精化主要業務為研究、開發、製造及銷售五金建材及汽車修護化工產品，公開發售部分
超購３６﹒７５倍。（ｕｌ）
15/01/2020 16:22
【新盤上市】三和精化（３０１）暗盤平開報１﹒３元，現跌逾６％
《經濟通通訊社１５日專訊》三和精化（００３０１）明日（１６日）於主板掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開報１﹒３元，與招股價持平。現跌０﹒０８元或６﹒１５％，以每手
２０００股計算，每手蝕１６０元。
另外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒１９元，低招股價０﹒１１元或
８﹒４６％。
三和精化主要業務為研究、開發、製造及銷售五金建材及汽車修護化工產品，公開發售部分
超購３６﹒７５倍。（ｕｌ）
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