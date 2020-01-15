【新盤上市】三和精化（３０１）暗盤平開報１﹒３元，現跌逾６％

《經濟通通訊社１５日專訊》三和精化（００３０１）明日（１６日）於主板掛牌，今日於

輝立暗盤交易系統，開報１﹒３元，與招股價持平。現跌０﹒０８元或６﹒１５％，以每手

２０００股計算，每手蝕１６０元。

另外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒１９元，低招股價０﹒１１元或

８﹒４６％。

三和精化主要業務為研究、開發、製造及銷售五金建材及汽車修護化工產品，公開發售部分

超購３６﹒７５倍。（ｕｌ）

