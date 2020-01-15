《古臣周記－古臣》農曆新年財神到，春運概念有得炒！

《古臣周記》農曆新年唔使過多兩個星期就到，咁喜慶嘅日子，有唔少神州同胞都準備返家

鄉或者穿州過省旅遊。今年春運由１月１０日至２月１８日，一連４０日，除咗係神州全年最多

假期嘅節日，仲係交通最高峰嘅日子！所以一到呢個時刻，當然唔少得要留意吓Ｄ中資航空股同

高速公路股啦！



＊春運飛機運輸需求增＊



暫時春運嘅頭三日（１月１０至１２日），全國鐵路、道路、水路、民航共累計發送旅客２

﹒１２億人次，較去年同期（春運前三日）增長近４巴仙。其中民航發送旅客增長逾８巴仙、可

見今年選擇坐飛機出入嘅人都多咗。

新年除咗多人搭飛機外，近排人仔同油價嘅表現都利好航空股嘅表現。就好似花旗國或將神

州剔出匯率操縱國名單，令人仔噚日（１４日）高見６﹒８９２８，係自上年７月底以嚟新高。

由於有好多航空公司都會買美債，所人仔升勢可以大大減輕債務負擔，對航空股有一定嘅幫助！

國際油價方面，中東局勢無再咁緊張，油價都ｋｅｅｐ住回落，亦有利降低航空公司成本同增加

盈餘。

而喺中資航空股之中，阿臣比較睇好國航（００７５３）因為佢嘅市盈率最低，而股價走勢

上，其保歷加通道正收窄中，睇嚟仲需要時間調整，不過如果只係短期炒新年春運表現，可依家

現價７﹒８７銀，買一手博升。



＊深高速現價買入＊



雖然多咗人搭飛機，不過唔係去好遠嘅地方又想慳錢，最傳統都係揸車同搭返旅遊巴！所以

每年新年前後日子，高速公路嘅流量都不容睇小。雖然有缸友就會問春節期間唔係全國高速公路

免費咩？其實，好多神州民眾都會提早返家鄉，避免同人迫餐死，所以呢段時間嘅流量都一定唔

少。

航空股要成日留意人仔同油價嘅變化，風險亦比較大，如果保守Ｄ，就一定係防守性較高嘅

公路股。公路股除咗息率高，股價亦穩定增長。公路股除咗睇純利增長，仲要留意埋佢哋嘅資產

負債率，因為建造公路需要大量資金，所以公路股同地產股一樣都係高負債行業，不過一旦起好

條公路，佢哋嘅資產增值又多咗。



高速公路股 首三季純利變化 資產負債率

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深高速 （００５４８） ＋４１﹒４％ ５２﹒８％

四川成渝 （００１０７） ＋２２﹒５％ ５６﹒８％

江蘇寧滬 （００１７７） － ２﹒６％ ３９﹒８％

浙江滬杭甬（００５７６） ＋１３﹒３％ ╱

安徽皖通 （００９９５） － ０﹒７％ ２５﹒５％

越秀交通 （０１０５２）＃ ＋３７﹒４％ ４２﹒４％

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＃中期業績



從以上嘅公路股資料睇，深高速嘅純利增長最多，而資產負債率則排行第二高。深高速亦係

咁多個公路股之中息率最高，所以阿臣比較睇好佢之後走勢。深高速近排喺高位調整，暫時係保

歷加通道嘅底部，而且佢ＲＳＩ啱啱進入強勢區，所以先以現價１１﹒１５銀買一手而且中長線

持有。



＊沽出金界賺６１８０銀＊



見到金界（０３９１８）嘅走勢圖開始走下坡，預料佢之後仲會有下跌嘅空間，所以阿臣今

日決定以１２﹒７４銀沽出，不計手續費賺６１８０銀。其他持股暫時按兵不動。



表列截至１月１５日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒５０ １５５００

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１３７﹒００ １１３７０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５８﹒７５ ２９３７５

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２１８﹒６０ ２１８６０

銀河娛樂 １０００股 ５１﹒３０ ６１﹒５５ ６１５５０

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ７﹒０３ ７０３０

國航 ２０００股 ７﹒８７ ７﹒９２ １５８４０

深高速 ２０００股 １１﹒１５ １１﹒０４ ２２０８０

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股票市值 ： １８４６０５元

剩餘現金 ： ２９２３元

組合淨值 ： １８７５２８元

組合本月收益表現： ＋２﹒５％（截至上月底止組合淨值：１８２９５７元）

組合累計收益表現： ＋７８﹒５％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

