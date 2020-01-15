《談國論企－黎偉成》中國上月對美進口回升有啟示

《談國論企》中國在２０１９年進出口保持上升之勢，乃受惠於對歐盟、東盟及日本等主要

貿易夥伴，和「一帶一路」沿線國家的不同程度增長的支持，顯多邊貿易的政策與策略取得預期

良性的成效。即使對美雙邊貿易全年跌一成多，但１２月份入口美貨回升，加上兩國簽第一階段

經貿協議，皆有一定的啟示。中國經濟可保穩中有進發展。



＊堅持多邊主義挺歐亞’帶跌’穩快成長＊



最新的數據顯示，中國在２０１９年全年的進出口貿易達３１﹒５４萬億元（人民幣．下同

）的同比增長３﹒４％，相對於２０１８年全年３０﹒５萬億元所增的９﹒７％，不是差勁的表

現，因去年全年受到美國單方對華所掀的貿戰之困，有別於２０１８年約半年。特別需要指出者

，為出口於去年全年累計１７﹒２３萬億元，同比尚增５％，無疑低於２０１８年的７﹒１％增

幅，於美掀貿戰和環球經濟的下行壓力不輕情況底，不錯者也。

對於中國外貿最新發展的看法，重點有（一）對美國的進出口雙邊貿易於去年全年累計

３﹒７３萬億元同比減少１０﹒７％，相對於１－１１月份累計３﹒４萬億元所減的１１﹒１％

少減０﹒４個百分點，情況未有進一步惡化，因中國對美貨的進口於２０１９年１２月份達

７﹒８８３億元同比增長９﹒１％，相對於１－１１月份的前１１個月仍減９﹒５％，當有明顯

好轉，因所進口的（１）農產品於是月達１４１億元，同比飆升２倍，和（２）汽車２﹒３萬輛

，亦大增１﹒５倍。此為中國對美國惡向反釋善意，王道者也。

此乃受惠於中國國務院關稅稅則委員會於２０１９年１２月，根據相關企業申請對美國的大

豆、豬肉排除對美反制的加徵關稅之效。

要是中美所簽的第一階段經貿協議，以及第二階段或每半年的會談，特朗普及美國一眾政棍

不再亂打反華，相信中美經貿在有爭吵中仍會朝著正面的方向發展。

同樣重要的，當然是（二）中國在對外經貿上堅持採取的多邊主義，於環球經濟惡境中取得

良性成效，特別是對四大貿易夥伴中的其他三大，如（Ｉ）對歐盟的進出口雙邊貿易達４﹒８６

萬億元，同比增長８％，（ＩＩ）與東盟４﹒４３萬億元的升幅更高達１４﹒１％，而（ＩＩＩ

）和日本達２﹒１７萬億元，尚能略升０﹒４％。

惹人注目的當然是（ＩＶ）與「一帶一路」沿線國家的進出口雙邊貿易去年達９﹒２７萬億

元，同比增長１０﹒８％，可見此策之效良性續生。

至於中國的外貿進出口結構的實際變化，亦有良性的發展，尤其是（三）民企已成為主導，

進出口全年累計達１３﹒４８萬億元同比增長１１﹒４％，於整體外貿佔比４２﹒７％和較上年

的增幅多增３﹒１個百分點，並明確取代下商投資企業佔３９﹒３％、國有企業佔１６﹒９％，

當為良性的發展趨勢。民企去年的出口８﹒９萬億元同比增長１３％，進口４﹒５８萬億元則升

８﹒４％，二數高於中國去年全年分別所增的５％與１﹒６％，可見民企在經濟所產生十分重要

的作用和效益。



＊出口商品提質有效續挺民企發展亦佳＊



此為中共中央、國務院於２０１９年１２月４日高度肯定民營企業，指出在改革開放４０多

年來推動發展、促進創新、增加就業、改善民生和擴大開放等方面發揮了不可替代的作用，認為

「民營經濟已經成為我國公有制為主體多種所有制經濟共同發展的重要組成部分」，並提出營造

更好發展環境支持民營企業改革發展的意見，特別是要進一步激發民營企業活動和創造力，充分

發揮民營經濟在推進供給側結構性改革、推動高質量發展、建設現代化經濟體系中的重要作用。

再看（四）進口結構，鐵礦砂於２０１９年全年達１０﹒６９％，僅增０﹒５％，但１２月份卻

出現飆升１７﹒２％之況，還是在均價上升１８％底下有如斯相對較快的增長；天然氣於１２月

份的同口增長３１﹒９％，相當可觀。

凡此，似意味中國在外圍劣人政棍「力壓」底下，可保穩中有進的發展。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。此亦為中國

「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示中央積極推動

經濟由過去數量式提升為質量式發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

