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即市新聞

15/01/2020 09:49

《中資異動》金軟揚逾４％兼創一年半高，麥格理恢復跑贏大市評級

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金山軟件（０３８８８）現價升４﹒３８％，報２２﹒６５元
，盤中高見２３﹒２５元，創一年半高位；成交約７２０萬股，涉資１﹒６２億元。以現價計算
，金軟本月累漲約１２﹒１３％。
　　麥格理最新恢復對其３２元目標價，及「跑贏大市」評級。
　　現時，恆生指數報２８９２３點，升３８點或升０﹒１３％，主板成交１４８﹒２８億元。
國企指數報１１３９６點，升４１點或升０﹒３６％。
　　上證綜合指數報３１０１點，跌５點或跌０﹒１７％，成交３９０﹒４５億元人民幣。深證
成份指數報１０９７０點，跌１８點或跌０﹒１７％，成交６８０﹒６４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２２﹒６５元　　　升４﹒３８％
　　網龍　　（００７７７）　　　　２１﹒００元　　　升２﹒１９％
　　美團點評（０３６９０）　　　１１４﹒１０元　　　升１﹒６０％
　　新意網　（０１６８６）　　　　　５﹒２８元　　　升１﹒１５％
　　中軟國際（００３５４）　　　　　４﹒７９元　　　升１﹒０５％
　　金蝶國際（００２６８）　　　　　８﹒９９元　　　升０﹒１１％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　　　１﹒８０元　　　無升跌
　　騰訊控股（００７００）　　　３９９﹒８０元　　　跌０﹒１５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２２０﹒８０元　　　跌１﹒２５％
　　民航信息（００６９６）　　　　１７﹒９６元　　　跌１﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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