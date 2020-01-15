《異動股》小米飆近４％創逾８個月高，新手機印度門市網上同價推

《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）現價升３﹒９４％，報１２﹒１４元盤中

最高見１２﹒２２元，創逾８個月高；成交約２﹒１０億股，涉資２５﹒１１億元。

內地媒體報道，全印度移動零售商協會（ＡＩＭＲＡ）上周表示，除非手機製造商保持線上

線下同價，否則印度全國各地的零售商將以在線價格銷售商品，並從品牌商取回差價。小米及三

星因而於周一與零售商溝通。

小米負責線下銷售業務的印度主管Ｓｕｎｉｌ Ｂａｂｙ表示，該公司將確保即將推出的新

機型在網上及門市同時推出，而且保持價格相同。

現時，恆生指數報２８７３０，跌１５４點或跌０﹒５４％，主板成交８６５﹒３５億元。

國企指數報１１２８８，跌６６點或跌０﹒５９％。

上證綜合指數收報３０９０，跌１６點或０﹒５４％，成交２３２９﹒１３億元人民幣。

深證成份指數收報１０９７２，跌１６點或０﹒１５％，成交３７８１﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ３９７﹒２０元 跌０﹒８０％

美圖公司 （０１３５７） １﹒９１元 升１０﹒４０％

小米集團 （０１８１０） １２﹒１４元 升３﹒９４％

平安好醫生（０１８３３） ６０﹒３０元 升２﹒２０％

阿里巴巴 （０９９８８） ２２０﹒００元 跌１﹒６１％

美團點評 （０３６９０） １１４﹒００元 升１﹒５１％

映客 （０３７００） １﹒１８元 無升跌

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（ｎｓ）

