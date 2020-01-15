【駐京專電】國資委：央企去年淨利潤１﹒３萬億元，增長近１１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委公布去年經濟運行情況，２０１９

年中央企業累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長１０﹒８％，下半年以來增速穩步回升，圓

滿完成淨利潤「保７爭９」目標；累計實現利潤總額１﹒８萬億元，同比增長８﹒８％，有２３

家企業淨利潤增幅超過２０％，４５家企業淨利潤增幅超過１０％，較好實現全年各項預期目標

。

２０１９年中央企業累計實現營業收入３０﹒８萬億元，同比增長５﹒６％。有１０家企業

收入增幅超過２０％，２９家企業收入增幅超過１０％。

