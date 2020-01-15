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15/01/2020 15:05

【駐京專電】國資委：央企去年淨利潤１﹒３萬億元，增長近１１％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委公布去年經濟運行情況，２０１９
年中央企業累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長１０﹒８％，下半年以來增速穩步回升，圓
滿完成淨利潤「保７爭９」目標；累計實現利潤總額１﹒８萬億元，同比增長８﹒８％，有２３
家企業淨利潤增幅超過２０％，４５家企業淨利潤增幅超過１０％，較好實現全年各項預期目標

　　２０１９年中央企業累計實現營業收入３０﹒８萬億元，同比增長５﹒６％。有１０家企業
收入增幅超過２０％，２９家企業收入增幅超過１０％。

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