《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委公布去年經濟運行情況，２０１９
年中央企業累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長１０﹒８％，下半年以來增速穩步回升，圓
滿完成淨利潤「保７爭９」目標；累計實現利潤總額１﹒８萬億元，同比增長８﹒８％，有２３
家企業淨利潤增幅超過２０％，４５家企業淨利潤增幅超過１０％，較好實現全年各項預期目標
。
２０１９年中央企業累計實現營業收入３０﹒８萬億元，同比增長５﹒６％。有１０家企業
收入增幅超過２０％，２９家企業收入增幅超過１０％。
15/01/2020 15:05
【駐京專電】國資委：央企去年淨利潤１﹒３萬億元，增長近１１％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委公布去年經濟運行情況，２０１９
年中央企業累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長１０﹒８％，下半年以來增速穩步回升，圓
滿完成淨利潤「保７爭９」目標；累計實現利潤總額１﹒８萬億元，同比增長８﹒８％，有２３
家企業淨利潤增幅超過２０％，４５家企業淨利潤增幅超過１０％，較好實現全年各項預期目標
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２０１９年中央企業累計實現營業收入３０﹒８萬億元，同比增長５﹒６％。有１０家企業
收入增幅超過２０％，２９家企業收入增幅超過１０％。
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