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15/01/2020 14:45

【駐滬專電】農行審計局上海分局原副局長受賄逾千萬，當庭認罪

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海一中院昨日（１４日）公開審理農行
審計局上海分局原副局長馬路受賄、貪污一案。
　　根據指控，２００７年至２０１７年，馬路利用擔任審計署駐上海特派員辦事處正處級審計
員、農業銀行審計局上海分局副局長等職務便利，為相關單位和個人在案件辦理、採礦許可證申
請、人員招聘等事項上提供幫助，謀取不正當利益。２００４年至２０１９年，馬路索取、非法
收受上述單位和個人給予的錢款共計１１８５萬元（人民幣．下同）。２０１０年２月至
２０１１年９月，馬路利用職務便利，侵吞公款共計１６﹒５１萬元，用於支付其親友招待費、
因私差旅費等費用。２０１０年４月至２０１１年１０月，馬路利用上述職務上的便利，以報銷
房屋租賃費名義侵吞公款１５﹒６萬元。
　　馬路在被調查期間，主動交代監察機關未掌握的受賄犯罪事實，如實供述了貪污犯罪事實，
認罪態度較好，並積極退繳贓款。
　　現年５５歲的馬路，曾在《中國經營報》、《河南購物指南》工作，此後任審計署京津冀特
派辦辦公室正處級調研員，審計署上海特派辦金融審計一處正處級審計員、機關後勤服務中心負
責人；２００９年任中國農業銀行審計局上海分局副局長，２０１８年被免去職務。

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