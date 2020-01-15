【駐滬專電】上交所：開展跨市場股票ＥＴＦ結算模式調整通關測試

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上交所公告，將於周六（１８日）配合中
國證券登記結算上海分公司組織開展跨市場股票ＥＴＦ結算模式調整通關測試，要求全體已有跨
市場股票ＥＴＦ產品上市交易的基金公司參加。
根據方案，此次通關測試模擬跨市場股票ＥＴＦ業務的申購贖回、交易委託、成交回報、行
情接收、清算交收等業務處理過程，以檢驗市場參與各方技術系統正確性。
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