【駐滬專電】上海今年各部門一般財政支出一律壓減１０％以上

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市長應勇今日在上海市第十五屆人大

第三次會議作《政府工作報告》時表示，今年上海政府要帶頭過「緊日子」，各部門一般性財政

支出在去年壓減５％的基礎上，再進一步壓減１０％以上，部門預備經費全部取消。

但同時，要確保社保、醫保、教育等基本民生支出只增不減，確保科技創新、產業發展、基

礎設施建設等增強城市發展後勁的支出只增不減。

