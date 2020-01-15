《午市前瞻》強勢股份見回吐壓力，港股十天線料有支持

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數早段雖創歷史新高，惟其後走勢反覆，收市

個別發展。港股今早窄幅高開５點，報２８８９１點，惟中美首階段貿協負面消息不斷，美國財

長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。隨重磅騰訊

（００７００）及手機設備股隨大市走低、本地地產股持續遍軟，恆指最多跌２６６點或

０﹒９２％，半日收報２８６３８點，跌２４６點或跌０﹒８５％，主板成交５４９﹒０７億元

。國企指數報１１２７０，跌８４點或跌０﹒７４％。

Ａ股兩市亦緊貼消息高位回調，上證綜合指數報３０８６點，跌２０點或０﹒６６％，成交

１４２８﹒２４億元人民幣。深證成份指數報１０９２１點，跌６７點或０﹒６２％，成交２３

１７﹒６５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒０８％，報５９﹒８元；港交所（００３８８）跌

１﹒０８％，報２７４﹒６元；騰訊軟０﹒８％，報３９７﹒２元；中移動（００９４１）滑０

﹒６１％，報６５﹒７元；友邦（０１２９９）跌１﹒６％，報８５﹒９元。



＊Ａｌｔａｂａ擬悉售持股，阿里跌逾２％＊



新經濟股個別發展。前身為雅虎的Ａｌｔａｂａ擬於未來數日悉售阿里巴巴（０９９８８）

持股，阿里跌２﹒２４％，報２１８﹒６元；美團（０３６９０）升０﹒３６％，報１１２﹒７

元；美圖（０１３５７）揚６﹒９４％，報１﹒８５元；易鑫（０２８５８）軟０﹒５６％，報

１﹒７９元；金山軟件（０３８８８）走高１１﹒５２％，報２４﹒２元獲麥格理唱好；眾安在

綫（０６０６０）跌０﹒３４％，報２９﹒４元。

有報道指，根據首階段貿易協議，美國暫緩實施原定去年１２月對約１５６０億美元的中國

貨品加徵的１５％關稅，當中包括電子產品。消息原利好手機設備股向上，瑞聲（０２０１８）

早前高見６６﹒３元漲２﹒６３％，惟努欽和貿易代表萊特希澤發表的聯合聲明稱，美中雙方沒

有在首階段貿易協議同意進一步削減關稅，瑞聲轉跌０﹒１５％午收６４﹒５元；舜宇

（０２３８２）走低１﹒６９％，報１３９﹒９元；高偉電子（０１４１５）跌０﹒８４％，報

２﹒３６元；富智康（０２０３８）軟１﹒３４％，報１﹒４７元；丘鈦科技（０１４７８）升

１﹒０４％，報１３﹒６４元；通達集團（００６９８）跌１﹒９２％，報１﹒０２元；比亞迪

電子（００２８５）跌２﹒０８％，報１６﹒９４元。

本地地產股近乎全線低開，其後跌幅擴大，新世界（０００１７）一度為表現最差藍籌，半

日跌１﹒４５％，報１０﹒８４元；恆地（０００１２）軟０﹒７８％，報３８﹒２元；新地（

０００１６）跌１﹒０７％，報１１９﹒９元；會德豐（０００２０）走低１﹒６４％，報５０

﹒８５元；信置（０００８３）跌０﹒８７％，報１１﹒４４元；長實集團（０１１１３）亦挫

１﹒６９％，報５５﹒３元。



＊大行唱好澳門賭業股，內房走勢還看個別業績＊



多隻濠賭股獲高盛唱好，該行指，澳門博彩業仍處於上行周期的早期階段，對行業維持看好

。高盛更將今年澳門博彩毛收入成長預測從３％上調至９％。惟不敵大市走勢賭股先升後跌。銀

娛（０００２７）跌１﹒５２％，報６１﹒５元；新濠國際（００２００）軟１﹒３８％，報２

１﹒５元；澳博（００８８０）走低１﹒３５％，報１０﹒２元；永利澳門（０１１２８）軟０

﹒６％，報１９﹒９８元；金沙（０１９２８）跌０﹒６８％，報４４元。

內房股個別發展，潤地（０１１０９）公布，去年累計總銷售額按年升１５﹒１％至約２４

２５億元人民幣，該股連跌三日累挫逾５％後有反彈，收升０﹒２７％，報３６﹒５５元。相反

保利置業（００１１９）表示由於去年下半年貴州區域位平均售價下跌，需為貴州項目計提存貨

撥備約８億元人民幣，上一個財年純利將較中期業績減少，股價挫５﹒７８％，報３﹒２６元。

中海外（００６８８）軟０﹒５１％，報２９﹒４５元；世茂房（００８１３）微升

０﹒６６％，報３０﹒３５元；龍湖集團（００９６０）揚１﹒９％，報３７﹒４５元；碧桂園

（０２００７）跌０﹒９８％，報１２﹒０８元。

人民幣中間價今日升１０９點子，報６﹒８８４５，為去年７月３１日以來最高，利好紙業

出口，玖紙（０２６８９）微升０﹒１２％，報８﹒２４元；理文造紙（０２３１４）揚

１﹒７９％，報６﹒２５元；晨鳴紙業（０１８１２）升２﹒４６％，報３﹒７５元；中國優材

（０１８８５）反跌１﹒９３％，報２﹒０３元。



＊黃志陽：招金現價可吸納，暫上望１０元＊



港股今早繼續回吐逾百點，財經分析員黃志陽向《經濟通通訊社》表示，港股下跌主要原因

有三，其一是昨晚有消息傳出，美國在首段貿易協議內並不會進一步削減對華關稅，此舉令投資

者失望；其二是港股近日累積升幅較多，現作適當回調；其三是強勢股份皆見回吐壓力，可見大

市短線升浪已暫停。港股未來走勢仍需看簽署首階段貿議後的方向如何，不過，他仍看好後市，

料港股第一個支持位在十天線（約２８５３３點），但短期未必能突破二萬九點。

待大市再進一步回調時，黃志陽建議，可留意「ＡＴＭ」股短期走勢，如騰訊回吐至３９０

元以下可趁機吸納。如投資者想中線持有股份，可留意防守性較高的金礦股，因現時金價位置相

對較高，惟金礦股反而有所回落，加上美元走弱，因此現時可買入。當中他較為看好招金礦業（

０１８１８），現價買入，短期目標價１０元。（ｊｔ、ｎｓ）

