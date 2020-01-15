【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒６億人幣，買小米騰訊沽融創太平

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股周三欠方向，窄幅高開５點

，報２８８９１點，其後升幅一度擴大高見２８９７２點。不過，中美首階段貿協負面消息不斷

，美國財長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。加上重磅

股騰訊（００７００）及內房股沽壓力大，拖累恆指由升轉跌，一度急挫２６６點報２８６１９

。恆指最終跌幅收窄，收報２８７７３點，跌１１１點或跌０﹒３９％。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒６億元人民幣減少近１５％。北水淨買入最多的個股依

次是小米（０１８１０）、騰訊（００７００）、中芯（００９８１）；淨賣出最多的依次是融

創（０１９１８）、中國太平（００９６６）、中生製藥（０１１７７）。

主板成交１００４﹒３１億元減少近１６％。其中港股通成交１３７﹒６億元，佔總成交

１３﹒７％。



＊北水再吸納新經濟股，小米最得寵＊



小米新手機印度門市網上同價推出，消息剌激股價急升近５％，報１２﹒２６元。北水亦力

捧狂掃貨，淨買入近３﹒５億元。

中芯傳獲華為海思１４納米晶片訂單，亦獲北水力撐，淨買入３﹒１億元。中芯收報

１４﹒４元，升５﹒５７％。

騰訊今日回吐０﹒４％，報３９８﹒８元失４００元關，惟北水依然看好，淨買入３﹒２億

元。

微盟（０２０１３）宣布接入微信支付券體系，飆近１３％，報４﹒６３元。消息吸引北水

注意，亦從中淨買入微盟７４９６萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團（０１８１０） ３．４８

騰訊控股（００７００） ３．２２

中芯國際（００９８１） ３．１０

中國銀行（０３９８８） ２．４７

美團點評（０３６９０） １．７９



淨沽出最多港股：

融創中國（０１９１８） －１．９４

中國太平（００９６６） －１．１０

中生製藥（０１１７７） －１．０３

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（ｊｔ）

